Un premier forum dédié à l’emploi et au bénévolat pour les francophones

La Coopérative d'intégration francophone (CIF) de l'Île-du-Prince-Édouard organise, samedi, un forum baptisé Opportunités Île-du-Prince-Édouard. Dédié aux nouveaux arrivants francophones, il se veut le pont entre les immigrants déjà présents et la communauté d'accueil, qu'importe la langue. L'objectif : améliorer la rétention.

L'objectif de ce forum, c'est vraiment de permettre des connexions pour les nouveaux arrivants qui sont déjà ici , affirme Eugénie Parent, directrice par intérim de la CIF .

L'organisme s'est fait une spécialité d'aller recruter de nouveaux immigrants dans les salons à l'international, ça fait partie de notre mandat . Avec le temps, le nombre des nouveaux venus a grossi et justifie la tenue de ce forum, selon la responsable.

Il ne faut pas juste penser à la phase recrutement. Une fois qu'ils sont ici, comment on les connecte, comment on fait en sorte qu'ils ont une bonne expérience, dans le but de vouloir les retenir pour le long terme? , questionne-t-elle.

La province a le taux de rétention des immigrants le plus bas du pays, bien qu'il s'améliore, selon les dernières données de Statistiques Canada. Moins d'un nouvel arrivant sur trois arrivé à l'Île en 2015 était encore là cinq ans plus tard.

Favoriser l'engagement bénévole

Pour la CIF , la réponse à cette situation passe notamment par la tenue de ce forum, où seront présents plusieurs dizaines d'organismes et d'entreprises, aussi bien francophones qu'anglophones.

Parmi les scénarios observés par l'organisme quand il étudie le parcours des immigrants, peut-être des gens vont vouloir revenir à de premières carrières, peut-être ils vont vouloir aller du côté anglophone . Qu'importe, tant qu'il reste, en somme.

Ouvrir en mode plein écran Eugénie Parent, directrice par intérim à la Coopérative d’intégration francophone, insiste sur le fait que les nouveaux arrivants francophones doivent pouvoir s'intégrer dans la communauté insulaire, même en anglais. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Tous ces scénarios, on veut les mettre de l'avant, on ne veut pas arrêter nos candidats dans une seule carrière, on veut favoriser les connexions pour qu'ils avancent professionnellement , ajoute Eugénie Parent.

La rétention passe aussi par le bénévolat. Sandrine Coissieux, responsable des services aux résidents permanents à la CIF , souligne l'importance de l'engagement pour avoir une expérience positive dans la province.

Soit côté anglophone ou côté francophone, ça permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir changer peut-être de travail plus tard et avoir de nouvelles opportunités , avance-t-elle.

Bonifier l'expérience d'immigration

Eugénie Parent insiste sur les deux premières années d'arrivée à l'île, une fenêtre critique , lors de laquelle les immigrants obtiennent leur résidence permanente avec un emploi souvent communautaire, puis, pour certains, quittent la province.

Un événement comme le forum, ça rallie tous les partenaires sur cette question-là. On essaye de bonifier ces deux ans-là pour qu'il n'y ait pas cette espèce de feeling qu'ils sont seuls là-dedans, qu'il y a vraiment une communauté qui les accueille , affirme Eugénie Parent.

Le forum Opportunités Î.-P.-É. a lieu samedi de 16 h à 20 h à la bibliothèque publique de Charlottetown. De nouveaux arrivants seront par ailleurs présents pour raconter leur parcours d'immigration dans la province.