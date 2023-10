Les cliniques en pharmacies de la N.-É. semblent un succès

Les journées de travail de Kari Ellen Graham sont différentes de celles d'il y a six mois et la pharmacienne d'Halifax affirme que c'est une bonne chose pour les patients qu'elle voit et pour elle-même.

Elle travaille au Pharmaprix de la rue Almon à Halifax, l'une des 25 pharmacies de la province qui offrent des rendez-vous gratuits aux patients qui veulent un traitement pour des maladies mineures ou chroniques.

Depuis l'ouverture du site en mai, elle est passée de brèves interactions avec plusieurs centaines de patients alors qu'ils récupéreraient leurs médicaments à un temps plus concentré avec plus de 30 patients chaque jour.

On a des conversations complètes et détaillées avec eux, on va au cœur de ce qu'ils considèrent comme leur priorité absolue en termes de santé , explique-t-elle. Je pense avoir un impact beaucoup plus significatif sur leur vie.

Kari Ellen Graham est pharmacienne à Halifax.

Cela a également conduit à une satisfaction professionnelle 10 fois supérieure chez les pharmaciens travaillant en clinique, a-t-elle déclaré, car ils peuvent travailler dans l'ensemble de leur champ de pratique.

Lorsque le premier groupe de cliniques a été annoncé en janvier, le but était d’alléger le fardeau du système de santé à une époque où les services d'urgence sont souvent submergés de personnes en quête de soins. Plus de 142 000 personnes dans la province sont toujours sans médecin de famille.

Le gouvernement a élargi les champs d’exercices des professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, dans le but de permettre aux médecins de se concentrer sur des cas plus complexes.

Amélioration d'accès aux soins

Allison Bodnar, PDG de l’Association des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse, croit que les cliniques ont mené à une énorme amélioration de l'accès des patients aux soins.

Nous avons désormais plus de 60 000 services dispensés dans ces cliniques , dit-elle.

Ce sont donc des services qui permettent aux gens de ne pas se rendre aux urgences ni aux centres de soins d'urgence et de ne pas avoir à attendre trois ou quatre semaines pour être vus.

Une révision du projet pilote devait se faire en avril lors de la fin du projet, mais Allison Bodnar dit que le processus d'évaluation a été accéléré dans l'espoir qu'il n'y ait aucune interruption du service en avril.

Les pharmaciens cherchent aussi un moyen de financer les cliniques dans le but d’élargir le programme à plus de zones de la province.

L'évaluation prendra en compte les commentaires des patients, des pharmacies participantes et des responsables des services de santé et de laboratoire de la Nouvelle-Écosse, et pourrait se terminer au cours du mois prochain.

Plus de 60 000 services ont été offerts par des pharmaciens dans des cliniques de soins primaires en pharmacie depuis le début du projet pilote.

On veut définir tous les éléments d'un programme permanent et à quoi ça ressemble, à quelle vitesse nous devrions l'étendre et à quoi doit ressembler le modèle financier pour fonctionner , indique Allison Bodnar.

L’Association veut aussi définir quels services peuvent être fournis dans toutes les pharmacies par rapport aux services qui seraient réservés aux sites dotés de cliniques de soins primaires. Présentement toutes les pharmacies proposent des prescriptions gratuites pour les infections urinaires, le zona et les contraceptifs.

Un espoir d’élargir les services

Avec 315 pharmacies dans la province, Allison Bodnar dit qu'elle pourrait voir le nombre actuel de cliniques doubler ou tripler au cours de la prochaine année.

La pharmacienne Kari Ellen Graham espère aussi pouvoir augmenter les services offerts. Elle souhaiterait pouvoir diagnostiquer et traiter les otites, faire davantage de traitements pour la douleur chronique et les infections cutanées de même qu’administrer des injections contraceptives.

Sa pharmacie dispose de suffisamment de personnel pour répondre aux demandes de la clinique et du comptoir de la pharmacie, mais certaines pharmacies connaissent une pénurie de personnel.

Le gouvernement provincial a récemment annoncé qu'il élargissait son programme d'immigration destiné aux étudiants internationaux afin d'inclure les personnes souhaitant devenir techniciens en pharmacie.

Avec les informations de Michael Gorman de CBC