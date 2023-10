Les Roughriders organisent une célébration de vie pour George Reed

Les Roughriders de la Saskatchewan organisent une cérémonie pour rendre hommage à Georges Reed, vendredi. L'ancien joueur des verts et blancs est décédé le 1er octobre, soit un jour avant son 84e anniversaire.

La cérémonie de célébration de la vie aura lieu de 13 h à 15 h au Viterra International Trade Centre.

Georges Reed est l'une des figures les plus influentes de l'histoire des Roughriders de la Saskatchewan , affirme le président-directeur général des Roughriders de la Saskatchewan, Craig Reynolds. Il a inspiré toute une génération et cette génération leur a transmis son amour et celui des Roughriders, et nous continuerons de le faire à la prochaine génération.

George Reed est né à Vicksburg, dans le Mississippi. Sa famille de Georges Reed a déménagé à Renton, dans l'État de Washington, lorsqu'il était un enfant.

Durant ses années universitaires, il a joué avec les Cougars de Washington.

Georges Reed a déménagé pour la première fois à Regina, après avoir signé avec les Roughriders en 1963.

Lorsqu'il a pris sa retraite en 1975, il avait totalisé 16 116 verges et 134 touchés, soit deux records de la LCF à l'époque.

Même si Mike Pringle (16 425 verges) a depuis dépassé le nombre de verges fait par George Reed, son record de touchés est toujours valable.

Les Roughriders ont participé à quatre matchs de la Coupe Grey au cours de la carrière de George Reed et a remporté la victoire en 1966 contre les Rough Riders d'Ottawa. Lors de ce match, Georges Reed avait été nommé le joueur le plus utile de la partie.

L'héritage footballistique de ce dernier a été immortalisé dans plusieurs panthéons de la gloire et son numéro 34 est l'un des huit numéros de maillot que les Riders ont retirés.

Les exploits de George Reed continuent à vivre dans la mémoire des Saskatchewanais. Par exemple, le stade Mosaic se trouve le long de la rue qui porte son nom. Une statue de lui qui a été érigée en son honneur se trouve à l'extérieur du stade.

En 1973, la Ville de Regina avait proclamé le 7 octobre comme étant la Journée George Reed, puis, sur ordre du gouvernement de la Saskatchewan, la date avait été changée pour le 34 octobre, pour refléter son numéro de maillot.

Ouvrir en mode plein écran Georges Reed détient toujours le nombre record de touchés (134 touchés) de Ligue canadienne de football. Photo : La Presse canadienne / Mark Taylor

Jeudi, le gouvernement provincial a à nouveau proclamé que la journée du 7 octobre sera désormais consacrée à George Reed à travers la Saskatchewan.

C'était un homme formidable. Mais il était très fier d'être ici en Saskatchewan , affirme sa fille Georgette Reed, elle-même olympienne.

En 1978, George Reed a été nommé membre de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays, pour son excellence sur le terrain et son travail avec les personnes vivant avec un handicap. Il a reçu l'Ordre du Mérite de la Saskatchewan (SOM) en 2013.

Il a aussi été l'un des premiers ambassadeurs célèbres des Jeux olympiques spéciaux, contribuant à l'ouverture d'une section en Saskatchewan. Puis, en 1975, il a créé la fondation George Reed.

Cette fondation et la Fondation des Roughriders de la Saskatchewan ont créé le fonds George Reed Legacy Fund, qui est destiné à soutenir les Jeux olympiques spéciaux de la Saskatchewan et à l’école Mother Teresa Middle School.

En plus de cette cérémonie, les Roughriders tiendront une autre célébration au Stade Mosaic samedi peu avant le coup d'envoi entre les Roughriders et les Tiger-Cats de Hamilton.

