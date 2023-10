Un député de l’Î.-P.-É. met en doute les compétences physiques des ambulancières

Une question avec un fond sexiste posée par un député provincial à l’égard des ambulancières choque à l’Île-du-Prince-Édouard.

Lors d’une séance à l’Assemblée législative mercredi, le député progressiste-conservateur, Tyler Desroches a laissé entendre que des ambulancières n'auraient pas les mêmes compétences physiques que leurs collègues masculins pour soulever des patients durant les interventions.

Plus tard, il s’est excusé sur ses réseaux sociaux.

Le député Tyler DesRoches a été retiré de tous les comités législatifs auxquels il faisait partie à la suite de cette controverse, jeudi.

Cela fait 10 ans que Courtney Clory travaille en tant qu'ambulancière.

Des propos offensants

Ces propos sont offensants, selon Courtney Clory, ambulancière depuis 10 ans.

Ma réaction a probablement été la même que celle de la plupart des autres ambulancières qui ont vu la vidéo, c'est-à-dire qu'elles ont vivement réagi et se sont senties offensées par ces propos.

Selon elle, ces préjugés existaient déjà quand elle avait commencé sa carrière.

Je dirais que les choses se sont certainement améliorées, mais il y a eu tellement de femmes qui nous ont ouvert la voie et qui ont dû travailler un peu plus fort pour faire leurs preuves, et peut-être que nous devons continuer à le faire , ajoute Courtney Clory.

Le député progressiste-conservateur, Tyler Desroches, a été élu pour la première fois pour la circonscription de Summerside-Wilmot, lors des élections d'avril 2023.

Dans ses excuses, le député a souligné qu’il comprend que le sexe ne devrait jamais être un facteur déterminant dans l’évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes d'une personne à faire son travail.

Il a ajouté qu'il tire les leçons de son erreur pour l’avenir.

Mêmes compétences au travail

Dans une déclaration envoyée aux médias jeudi, l’Association des ambulanciers paramédicaux de l’île a déploré les propos du député et a rappelé que des ressources et des techniques sont à la disposition de tous les ambulanciers, peu importe leur genre, pour faciliter le transport des patients.

Les femmes qui travaillent dans les services médicaux d'urgence sont tout aussi dévouées, compétentes et résilientes que leurs homologues masculins , peut-on lire dans le communiqué signé par le président de l’organisme Tyler Graves.

Jane Ledwell, directrice au Conseil consultatif de la situation de la femme de l'île, rappelle des défis de recrutement dans le domaine de la santé. (Photo d'archives)

Directrice du Comité consultatif sur la situation de la femme de l’île, Jane Ledwell a rappelé que d’autres types de compétences sont requises pour le travail paramédical.

Les services médicaux d'urgence ont besoin de personnel de tous genres. [...] Le travail exige non seulement des forces de corps, mais aussi de la force d'esprit, ajoute-t-elle.

Un test d'aptitude physique

Dans un communiqué, la Coalition pour les femmes au gouvernement de l'île a rappelé que tous les étudiants inscrits en paramedicine au Holland College à l’île doivent réussir un examen d'aptitude physique afin d’obtenir leur diplôme.

Sa déclaration et ses questions révèlent qu'il a un biais inconscient.

Kari Kruse est gestionnaire à la Coalition pour les femmes au gouvernement de l'île-du-Prince-Édouard.

Pour la directrice du Réseau des femmes de l'Île-du-Prince-Édouard, Jillian Kilfoil, les partis politiques devraient mieux orienter leurs membres sur ces sujets sensibles.

Pour Jillian Kilfoil est directrice du Réseau des femmes de l'île, ce type de propos met en évidence le besoin de faire un travail de sensibilisation pour éliminer le sexisme. (Photo d'archives)

Nous rend un peu triste parce que c'est 2023. On s'attend à ce que les politiciens aient de meilleures connaissances. C’est d’important de s’excuser [...] Mais on sait que les femmes qui sont dans des professions non traditionnelles sont confrontées à plusieurs incidents comme celui-là , ajoute-t-elle.

Dans un communiqué, le premier ministre de l’île Dennis King a souligné que le député Tyler DesRoches s'est engagé à faire mieux et à prendre les mesures nécessaires pour mieux s’éduquer , peut-on lire.