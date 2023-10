PFAS : Richard Martel dit avoir eu la confirmation qu’Ottawa va payer la facture

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a rencontré le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, jeudi, concernant la crise des PFAS à La Baie.

Le député assure avoir eu la confirmation que le gouvernement fédéral allait payer rapidement la facture pour le remplacement des infrastructures contaminées. Richard Martel dit se fier à la parole du ministre libéral. Rappelons que la contamination au PFAS à La Baie est liée à d’anciennes activités de la base de Bagotville.

Il a très bien dit qu’il allait régler ça le plus rapidement possible et que ça ne traînerait pas. C’est ça que je voulais entendre et on se fie à lui.