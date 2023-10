Le taux chômage est resté stable à 5,5 % en septembre au Canada

Le taux de chômage s'est maintenu à 5,5 % pour un troisième mois consécutif au Canada en septembre, selon Statistique Canada, tandis que l'économie canadienne a ajouté 64 000 emplois.

L’agence fédérale ajoute qu’au Québec, le taux de chômage a augmenté de 0,1 % pour s’établir à 4,4 %, mais que l’emploi a fait un bond important de 39 000, ou de 0,9 %.

L’emploi a augmenté de 64 000 au Canada en septembre, majoritairement dans le travail à temps partiel, qui a augmenté de 48 000.

Après avoir légèrement diminué en août, le taux d’emploi, qui illustre la proportion de la population âgée de 15 ans et plus qui occupe un emploi, a gagné 0,1 % pour s’établir à 62,0 %.

Statistique Canada précise que l’emploi a progressé tant chez les femmes que chez les hommes âgés de 25 à 54 ans, tandis qu’il a peu varié chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans et chez les personnes âgées de 55 ans et plus.

La croissance de l’emploi du mois dernier est principalement attribuable au retour en classe, qui a fait grimper le nombre d’emplois dans le secteur des services d’enseignement. Des hausses ont aussi été notées en transport ainsi que dans le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location.

L’emploi a cependant reculé dans le secteur de la construction (-1,1 %).

Statistique Canada fait remarquer que le salaire horaire moyen a augmenté de 5,0 % (+1,63 $ pour atteindre 34,01 $) en septembre, après avoir progressé de 4,9 % en août et de 5,0 % en juillet.