Des dizaines d’infirmières étrangères arrivent en Alberta

Afin de pallier la pénurie d'infirmières, près de 70 infirmières et infirmiers internationaux sont attendus au cours des prochains mois, selon Services de santé Alberta.

Les professionnels nouvellement recrutés proviennent d’une quinzaine de pays et commencent déjà à arriver par groupe.

Ils seront répartis dans 30 centres d' AHS où les besoins en personnel sont les plus importants, notamment les communautés rurales du nord et du centre de l'Alberta. Ces centres comprennent des hôpitaux, des centres de santé communautaires et des établissements de soins de longue durée.

Dans un communiqué de presse (Nouvelle fenêtre) (en anglais) d' AHS publié jeudi, la ministre de la Santé, Adriana LaGrange, explique que le gouvernement a éliminé certains obstacles qui empêchaient les infirmières formées à l'étranger de travailler dans la province.

Notre personnel actuel est tout aussi essentiel , ajoute le président de AHS, Mauro Chies, dans le communiqué. Les soutenir et les aider à accueillir ces nouveaux membres de l'équipe fait aussi partie de notre travail, qui vise à renforcer notre personnel et notre système pour les Albertains , souligne-t-il.

AHS a lancé, l'an dernier, une série de campagnes de recrutement pour des infirmières formées à l'étranger, qui ont suscité des milliers de candidatures.

Fadumo Robinson, chef associée des soins infirmiers, dirige les efforts de recrutement et d'intégration des infirmières formées à l'étranger.

Nous voulons que [les infirmiers et infirmières] réussissent et s'épanouissent sur leur nouveau lieu de travail et dans leur nouvelle communauté , affirme-t-elle.

Notre stratégie d'intégration englobe l'aide clinique et non clinique proposées par le biais d' AHS et au sein des communautés.

Les responsables affirment que des plans sont également en cours pour recruter des infirmières pour les unités de soins intensifs et les services d'urgence dans les centres urbains.

Publicité

En juin, le taux de vacance des postes d'infirmières pour AHS était d'environ 14 %, soit l'équivalent de plus de 2400 emplois à temps plein.

Dans le même mois, Jennifer Jackson, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Calgary, a qualifié de crise la pénurie d'infirmières en Alberta, affirmant que beaucoup d'entre elles étaient épuisées et quittaient les premières lignes.

Le manque de personnel a particulièrement touché les petites villes et les zones rurales, entraînant, entre autres, la fermeture temporaire de salles d'urgence, de salles d’opération et de services d'accouchement.