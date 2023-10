Après un record d’admissions cet automne, le Cégep de l’Outaouais annonce un projet d’agrandissement sur le campus Gabrielle-Roy. La nouvelle aile permettra d’accueillir davantage d’étudiants dans les programmes d’informatique et de radiodiagnostic.

Les travaux annoncés vendredi matin totaliseront 33 millions de dollars. Ils devraient débuter en juin 2025, pour être achevés en août 2026, juste à temps pour la rentrée.

L’annexe sera sur deux étages de 1000 mètres carrés chacun. L’un d’entre eux sera réservé aux techniques de radiodiagnostic et comprendra une salle de radiographie, une salle de mammographie et de l’isolation contre les radiations.

La direction mise sur ce programme créé en janvier dernier pour aider à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre dans le milieu de la santé. Les agrandissements devraient permettre d’admettre une dizaine d’étudiants de plus, et ce, chaque année.

La nouvelle aile aura une vue sur le parc de la Gatineau. Photo : Source : Cégep de l'Outaouais

L’autre étage sera dédié aux techniques de l’informatique, qui sont visiblement très populaires, au point où le Cégep a dû refuser 79 demandes d’admission cet automne. Quand les travaux seront achevés, on prévoit accueillir 25 étudiants de plus par an.

Échéancier des agrandissements importants : Février 2024 : appel d'offres;

Mars 2024 : octroi de contrat;

Juin 2024 : début des travaux;

Août 2026 : fin des travaux. Source : Cégep de l'Outaouais

En plus de ce projet d’agrandissement, le Cégep travaille sur la revitalisation de ses espaces de vie, et sur la construction d’un gymnase quadruple.

Certains jalons importants des premières phases de ces projets seront franchis au cours de la prochaine année et nous pourrons vous en parler plus en détail dans les mois à venir , écrit la direction.

Le taux d'occupation au Cégep de l'Outaouais est de 97,6% cet automne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Une communauté étudiante qui ne cesse de croître

En août dernier, le directeur général de l’établissement, Steve Brabant, avait mentionné qu’un projet d’agrandissement était sur la table à dessin , et que de nouveaux locaux étaient vitaux pour la communauté étudiante.

Le cégep est déjà rempli au maximum de sa capacité et doit refuser des étudiants chaque année, notamment en raison du manque d’espace.

Et les effectifs devraient continuer d’augmenter, selon les prévisions du ministère de l’Enseignement supérieur. En 2032, l’établissement s’attend à accueillir 1500 étudiants de plus qu’à l’heure actuelle.

Avec les informations de Rosalie Sinclair