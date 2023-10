Plusieurs citoyens d’Elliot Lake ont demandé jeudi soir à la Ville de construire une structure extérieure permanente qui permettrait aux jeunes hockeyeurs et patineurs de s’entraîner sans devoir se déplacer dans des municipalités voisines.

La demande a été faite lors d’une rencontre publique organisée par la Ville, après la signature d'une pétition pour demander une consultation au sujet de l’aréna, fermé depuis près d’un mois en raison de problèmes structurels.

Mère de deux jeunes joueurs de hockey et entraîneuse en chef du club de patinage artistique d’Elliot Lake, Chantal Robert s’était présentée à la rencontre publique de jeudi pour présenter à la communauté les dommages que la fermeture de l’aréna a causés .

Ouvrir en mode plein écran Des centaines de résidents souhaitent une consultation publique au sujet de l'avenir de l'aréna Centennial. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

À Blind River, où les patineurs doivent désormais s’entraîner, le club doit débourser plus de 200 $ par heure pour la location de la glace, le double de la somme qu’il payait à l’aréna d’Elliot Lake.

Le club a tenté d'obtenir une réduction des frais, mais la demande a été rejetée, souligne Mme Robert.

Notre club ne peut pas se permettre de payer ces frais, et pour cette raison, nous ne pouvons pas poursuivre nos pratiques à Blind River , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des résidents d'Elliot Lake réclament que la Ville construise une structure extérieure permanente qui permettrait aux jeunes hockeyeurs et patineurs de s'entraîner. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Elle s’inquiète par ailleurs des risques que pourrait causer la conduite sur de longues distances en hiver.

Je me lève aujourd’hui, devant tout le monde, pour demander qu’un aréna extérieur et permanent soit construit. C’est, à mon avis, la seule manière de résoudre notre problème rapidement et de sauver ce qui reste de la saison de patinage 2023-2024 , a-t-elle affirmé jeudi soir, déclenchant une salve d’applaudissements du public présent.

Même son de cloche chez Kailey Robinson, également mère de hockeyeurs.

Elle réclame, dès cet hiver, une structure extérieure qui comprend notamment un toit, une cabane de réchauffement et une surface glacée entretenue par un travailleur de la Ville.

Nous sommes fatigués de nous sentir comme si nous devons nous battre avec la Municipalité pour améliorer les choses pour nos enfants. Aidez-nous! , a-t-elle dit à la rencontre publique.

Pas la meilleure solution à court terme, selon la Ville

La demande n’a toutefois pas reçu l’aval du maire suppléant, Andrew Wannan.

C’est une bonne idée et nous pourrions certainement l’évaluer. Mais une structure permanente, pour être franc, on ne peut pas faire ça en un mois. [...] On doit aller au conseil, il faut avoir un plan et le conseil peut toujours dire non , a-t-il répondu.

Il estime qu’il serait plus réaliste d’ajouter de la glace aux deux autres patinoires externes qui existent à Elliot Lake, entretenues par des bénévoles.

Le directeur des travaux publics par intérim, Bill Goulding, a déclaré qu’il trouvait l’idée bonne , mais qu’il n’était pas certain que ce soit la voie à suivre pour une ville qui a des difficultés à maintenir ses infrastructures.

Peut-être qu’on peut être créatif et trouver une autre solution pour cette saison sans ajouter de fardeau pour le futur avec une autre chose à entretenir.

Mme Robinson est sortie de la rencontre vraiment frustrée .

C’est comme s’ils n’étaient pas déterminés à trouver une solution adéquate pour nos jeunes et notre communauté , croit-elle.

De l'impatience pour la construction d’un nouvel aréna

L’ancien conseiller municipal Luc Cyr, lui, demeure convaincu que la Ville devrait aller de l’avant avec la construction d’un nouvel aréna, malgré des coûts estimés à 20 millions de dollars.

Ce serait gaspiller de l’argent que de s’atteler à rénover l’actuel aréna, estime-t-il.

Il va venir un temps où il faudra en bâtir un nouveau. [...] Je pense que c’est le temps de [se lancer] et bâtir un nouvel aréna.

À la rencontre, il a demandé au maire suppléant si le conseil municipal avait en tête une somme d’argent maximale qu’il comptait dépenser en rénovations de l’aréna actuel avant de décider d’en construire un nouveau.

Ouvrir en mode plein écran Luc Cyr a été conseiller municipal à Elliot Lake de 2014 à 2022. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le maire suppléant a réitéré son soutien à la décision adoptée par le conseil municipal mardi d’allouer un peu plus de 330 000 $ pour l’identification des travaux nécessaires pour rénover l’aréna.

La réponse est simple. Nous allons attendre de recevoir le rapport de laboratoire avant de prendre une décision quelconque. Si on peut dépenser de l’argent pour prolonger la durée de vie de l’aréna actuel, c’est probablement l’option que nous allons choisir , a répondu M. Wannan, ajoutant que la Ville pourrait solliciter des subventions à cet effet.

Les propos du maire suppléant déçoivent M. Cyr, qui n’a pas l’impression que la rencontre était une vraie consultation.