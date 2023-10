Plus de 150 personnes portant des vêtements rouges ont défilé dans la communauté autochtone d’Esgenoôpetitj au Nouveau-Brunswick mercredi à l’occasion de l'inauguration d’un monument en mémoire d'Hilary Bonnell, une adolescente tuée il y a 14 ans.

Le monument financé par la communauté se trouve près de l’endroit où l'adolescente a été vue vivante pour la dernière fois.

Ouvrir en mode plein écran La communauté a financé le monument en mémoire d'Hilary Bonnell, selon l'une de ses tantes, Erica Augustine. Photo : Radio-Canada / Mike Heenan

L'activité était émotionnelle pour son beau-père, Fred Fillier, qui a travaillé sur la conception du monument. Le monument, a-t-il expliqué, est destiné à aider la communauté à se remettre de la mort de l'adolescente.

Elle nous manque toujours. Elle était la vie même de notre maisonnée.

Hilary Bonnell, 16 ans, a été portée disparue le 5 septembre 2009. La police a retrouvé son corps deux mois plus tard. Un cousin de l’adolescente a été reconnu coupable de meurtre prémédité en 2012.

Pour une meilleure protection des femmes et filles autochtones

Le meurtre a ébranlé la communauté et la province tout entière. La famille a ajouté sa voix à celles qui réclamaient une enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Ouvrir en mode plein écran Fred Fillier, beau-père d’Hilary, explique que c’était émotionnel d’achever la conception du monument et de le dévoiler. Photo : Radio-Canada / Mike Heenan

Ses parents, Pam et Fred Fillier, ont témoigné dans le cadre de cette enquête publique en 2018. Ils ont plaidé pour une meilleure protection des femmes et des filles de leur communauté.

Pam Fillier a succombé à un cancer le mois dernier. Fred Fillier lui avait promis d’achever le monument et de disperser les cendres d’Hilary sur place. Il est difficile de se remettre de tout ce qui est arrivé, a-t-il expliqué.

Publicité

Des changements positifs

Fred Fillier estime que les actions de la communauté à la suite du meurtre d’Hilary ont contribué à des changements positifs. La police croyait au départ que l’adolescente n’avait fait qu’une fugue, mais les services policiers de nos jours prennent plus au sérieux la disparition de femmes autochtones, à la suite de l'enquête nationale, selon M. Fillier.

Kathy Augustine, la tante d’Hilary, a souligné que la communauté ressent toujours l’absence de l'adolescente et qu’elle espère que le monument aidera les gens à faire leur deuil.

Ouvrir en mode plein écran Kathy Augustine, une tante d’Hilary Bonnell, explique que la douleur est toujours vive dans la communauté au point où quelques personnes se sentaient incapables d’assister à la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Mike Heenan

Erica Augustine, autre tante, a ajouté que les gens peuvent aller au monument pour visiter Hilary et réfléchir aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées au Canada.

Je pense à elle chaque jour. Elle était très enjouée. Elle était une jeune femme merveilleuse , a conclu Mme Augustine.