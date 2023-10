Résidence étudiante : l’UQO vise à inaugurer 131 chambres pour 2026

Dans le contexte d’une crise du logement, à un taux d’inoccupation très faible en Outaouais et à une longue liste d’étudiants en attente d’un logement, l’Université du Québec en Outaouais (UQO) souhaite inaugurer, pour la rentrée 2026, 131 chambres pour ses étudiants.

La rectrice de l’ UQO , Murielle Laberge, ne cache pas son enthousiasme face à ce projet soumis dans le cadre du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ). Si réalisé, le bâtiment de 6500 mètres carrés sera construit à l’intersection des boulevards Alexandre-Taché et Saint-Joseph sur un terrain qui appartient à l’établissement scolaire.

Il y aura 52 logements avec deux chambres à coucher, et 27 studios , a détaillé la rectrice en entrevue à Radio-Canada vendredi matin. Ce projet viendrait combler un besoin immédiat puisque 525 étudiants ont inscrit leur nom sur la liste d’attente des résidences de l’ UQO , qui contient actuellement 198 chambres.

Les premières estimations font état d’un coût de 31 millions de dollars pour la construction de ces résidences étudiantes, mais Mme Laberge espère être en mesure de réduire la facture.

Évidemment, si notre projet est accepté, on va regarder s’il y a lieu d’économiser certaines choses pour économiser. On cherche à bâtir une résidence de qualité pour nos étudiants, et ce, dans le respect des normes environnementales , a-t-elle expliqué.

Comment va-t-on se séparer la facture? Murielle Laberge a déjà la réponse à cette question. Le PHAQ finance 60 % du projet lorsqu’il est accepté, selon les critères d’admissibilité. Ensuite, la Ville [de Gatineau contribuerait en payant] 40 % de ce 60 %. La balance sera épongée par l’ UQO , notre fondation et nos donateurs.

Un projet, plusieurs objectifs

L’ UQO a récemment présenté son projet au comité choc de la Ville de Gatineau. La rectrice dit avoir eu un très bon accueil .

Si concluant, le projet va aussi répondre à la demande grandissante de la communauté des étudiants étrangers, qui a augmenté de 37 % cette année, et de 30 % l'an dernier. C'est une tendance qui est là pour un moment. On a aussi des programmes en développement, dont celui de kinésiologie sera lancé à l'automne 2024.

En l’écoutant, on comprend aussi que Murielle Laberge a plusieurs objectifs avec ce projet de résidence universitaire.

On veut que nos étudiants soient, le plus possible, sur le campus et leur offrir des logements abordables. Ainsi, beaucoup d’appartements en ville seront laissés pour les citoyens. [...] C’est souvent à l’université qu’on crée notre réseau amical, conjugal et professionnel. On veut contribuer à ce que nos diplômés s’établissent dans la région pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.

On veut que les gens étudient chez nous, travaillent chez nous et vivent chez nous!

