Après bientôt deux ans de guerre en Ukraine, la majorité des alliés du Canada au sein de l’OTAN ont signé des ententes avec des fournisseurs de munitions pour regarnir leurs arsenaux hypothéqués par l’aide militaire active qu’ils apportent à l’Ukraine.

Les stocks d’obus d’artillerie de 155 millimètres, utilisés par les obusiers M-777 donnés aux Ukrainiens, notamment par le Canada, sont particulièrement sollicités.

Or, si plusieurs pays de l’ OTAN ont déjà entrepris d’accélérer leur production de munitions, au Canada, aucune entente en ce sens n’a encore été conclue entre le gouvernement et les fabricants d’obus.

À la cadence où les forces ukrainiennes utilisent leur artillerie pour repousser les Russes – on estime que l’Ukraine tire environ 5000 obus par jour – plusieurs hauts responsables de l’ OTAN , dont le général canadien Wayne Eyre, chef d'état-major de la Défense, s’inquiètent du niveau de leurs réserves.

Je suis très préoccupé par nos stocks de munitions , a récemment déclaré le chef des armées devant le Comité de la Défense aux Communes en rappelant aux élus que les forces à haut niveau de préparation de l' OTAN nous demandent d'avoir 30 jours d'approvisionnement .

Ouvrir en mode plein écran L'artillerie ukrainienne tire chaque jour des milliers d'obus sur les positions russes pour soutenir la progression des troupes ou détruire des positions ennemies. Photo : (AFP/Getty Images) / Anatolii Stepanov

Si nous devions consommer des munitions [au] même rythme qu’en Ukraine, nous serions dans certains cas à court de munitions en quelques jours et il nous faudrait des années pour nous réapprovisionner.

Guerre en Ukraine Consulter le dossier complet Guerre en Ukraine Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Le Canada produit actuellement 3000 obus d'artillerie de 155 millimètres par mois dans le cadre du Programme d'approvisionnement en munitions. Il s'agit d'un accord permanent avec cinq entreprises privées – la plus importante étant General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada (GDOT-C) – pour maintenir les stocks et fournir une capacité de pointe en temps de crise.

Or, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui est l’un des plus importants conflits qu’on ait vus en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, la production militaire n'a pas augmenté d’un iota au Canada, déplore le général Eyre.

Il est par conséquent urgent, selon lui, d’ouvrir des lignes de production d’armes et de munitions supplémentaires.

Ouvrir en mode plein écran Le général Wayne Eyre exhorte le gouvernement à accélérer d'urgence la production de munitions au pays. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Nous n'avons pas produit une seule munition supplémentaire dans ce pays depuis février 2022.

Assurer nos capacités militaires est non seulement essentiel pour assister nos alliés et remplir notre rôle sur les théâtres d’opérations internationaux, mais aussi pour assurer la défense de nos intérêts et peut-être un jour de notre territoire dans ce nouveau contexte géopolitique. Plusieurs puissances, faut-il le rappeler, dont la Russie et même la Chine, nourrissent des ambitions territoriales dans l’Arctique.

Depuis le début de l'invasion, le Canada a livré à l'Ukraine cinq cargaisons de munitions d'artillerie de 155 millimètres, pour un total de 40 000 obus. La moitié a été achetée au gouvernement américain, tandis que l'autre moitié provient de l'inventaire de l'armée canadienne. Le Canada a également fait don de 1800 obus de 105 millimètres pour chars d'assaut.

Des munitions plus modernes

Outre la quantité de munitions dont il a besoin, le chef canadien des armées réclame des obus technologiquement plus avancés. Le Canada doit, selon lui, commencer à produire des munitions de 155 millimètres plus meurtrières et plus précises, connues sous le nom de variante M-795.

Ouvrir en mode plein écran Les obus de 155 millimètres M795 sont produits en grandes quantités dans les usines des États-Unis alors que les lignes de production canadiennes n'en fabriquent pas. Photo : AP / Matt Rourke

Ce projectile est doté d'une plus grande portée et d'un plus grand rayon de destruction que les munitions conventionnelles M-107 actuellement produites dans le cadre du programme d’armement en place.

Publicité

Lors de la même audition devant le Comité de la Défense, le vice-ministre de la Défense, Bill Matthews, a pour sa part déclaré que des discussions sont en cours pour se procurer ces obus avec les entreprises impliquées dans le programme d'approvisionnement en munitions.

Comme le Canada ne produit pas de M-795, il s'agit d'un long processus qui nécessite des investissements, et des discussions sont en cours sur la possibilité d'investir pour améliorer la production, mais il ne s'agit pas d'une solution miracle , a prévenu M. Matthews.

Des propositions, mais pas d'actions

Dans la mesure où la guerre s’annonce longue en Ukraine, comment expliquer que le gouvernement canadien n’ait pas déjà commencé à accélérer sa production de munitions?

Il s'agit du produit militaire le plus chaud, peut-être le plus chaud du monde à l'heure actuelle. Pourquoi n'y a-t-il pas d'urgence à augmenter la production? a demandé le député conservateur Pat Kelly lors de l'audience.

Comment se fait-il que rien ne soit fait alors que le fabricant d’armes General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada possède à lui seul trois usines au Québec? Sans compter les capacités installées des autres fournisseurs, ont demandé des élus.

Selon Christyn Cianfarani, présidente-directrice générale de l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité (AICDS), des propositions visant à augmenter la production d'obus ont bel et bien été faites au gouvernement, mais aucun accord n'a encore été signé.

Jeudi dernier, devant le Comité, le fonctionnaire du ministère de la Défense chargé des achats, Troy Crosby, a confirmé que le gouvernement fédéral avait reçu des propositions il y a près d'un an de la part de deux fournisseurs autorisés.

Ouvrir en mode plein écran Des militaires américains préparent l'envoi d'obus de 155 millimètres sur le front ukrainien. Photo : AP / Alex Brandon

L’une de ces propositions concernait la mise en place d’une ligne de production pour fabriquer la variante M-795 de l'obus de 155 millimètres. Un plan de 200 millions de dollars a été recommandé au gouvernement.

Depuis lors, les estimations de l'industrie ont doublé pour atteindre 400 millions de dollars, et nous sommes en train de réexaminer cet investissement , a expliqué M. Crosby en précisant que cet argent ne servirait qu'à mettre en place les lignes de production, et non à financer la production d’obus en tant que tel.

Une fois la proposition approuvée, il faudra apparemment compter trois ans avant que les usines puissent commencer à produire les nouvelles munitions, a déclaré M. Crosby. À ce rythme, la guerre en Ukraine pourrait être finie, ou perdue, lorsque les premiers obus M-795 sortiront des usines canadiennes.

Plusieurs pays y parviennent

Bien que tous les gouvernements sont confrontés à une forme ou une autre d’inertie bureaucratique, certains s’en tirent nettement mieux.

Publicité

Dès le début de 2023, l’Union européenne avait déjà mis de côté l’équivalent de 2,2 milliards de dollars américains en prévision de la livraison d’un million d’obus d’artillerie supplémentaires pour l’Ukraine d’ici le début de 2024.

Le ministère britannique de la Défense, qui a donné à l'Ukraine plus de 300 000 munitions d'artillerie, s'est engagé, dans une déclaration récente, à en donner des dizaines de milliers d'autres d'ici la fin de l'année.

Chez nos voisins américains, depuis le début de l’invasion russe, en février 2022, le Pentagone a signé 2,26 milliards de dollars de contrats pour stimuler sa production d'obus de 155 millimètres. Ces accords ont permis de faire passer la production américaine de 14 000 à environ 20 000 obus par mois, l'objectif étant de 100 000 obus par mois d'ici 2025.

Au Danemark, le gouvernement a annoncé qu’il relançait dès maintenant la production de munitions sur son territoire.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie [...] a mis la production de munitions en Europe sous forte pression [...] cette situation critique m'a fait comprendre que nous devions rétablir la production de munitions au Danemark , a indiqué dans un communiqué le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen.

Avec les informations de CBC News