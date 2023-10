La Coupe U-17 de soccer à Moncton attire l’œil de recruteurs

Le directeur de l’Académie CF Montréal lorgne le talent chez les jeunes joueurs de soccer qui participent à la Coupe U-17 des Championnats nationaux Toyota qui se déroulent à Moncton jusqu’à dimanche.

Marinos Papageorgopoulos profite des championnats canadiens pour observer le talent, mais il veut aussi rétablir des contacts avec Soccer Nouveau-Brunswick et son directeur, Younès Bouida.

On a de très bonnes relations. Depuis que j'ai pris mon poste à l'Académie, c'est sûr que Younès, c'est quelqu’un que j'appelle, et j'aimerais établir des relations officielles et un partenariat aussi avec cette association , indique-t-il.

Compétition féroce

Le directeur de l'Académie du CF Montréal est conscient que la compétition est féroce pour attirer les joueurs les plus talentueux. Les clubs professionnels partout dans le monde investissent beaucoup d'argent pour trouver des perles rares, pour les développer et, ainsi, pour les garder très longtemps dans leur organisation.

Selon lui, les championnats canadiens à Moncton demeurent une occasion importante pour se démarquer.

Marinos Papageorgopoulos est à Moncton à l'occasion de la Coupe U-17 au soccer.

Ça nous donne vraiment une bonne optique de ce que les joueurs ont vraiment dans le ventre.

Mais aussi, ce n'est pas la fin de la carrière de joueurs s'ils ne performent pas bien ici pendant deux ou trois matchs. Il y a des joueurs qu'on suit pendant des semaines et des mois , explique M. Papageorgopoulos.

Le CF Montréal vient d'inaugurer une version féminine de son Académie.

L'équipe féminine du Nouveau-Brunswick a affronté celle du Québec le 4 octobre 2023.

On a parfois l'impression que les garçons et les filles de l'Atlantique passent sous le radar des recruteurs, mais ça pourrait changer , indique le directeur de l'Académie.

C'est beaucoup d'opportunités pour les jeunes qui sont ici aujourd'hui parce que non seulement ils peuvent entrer dans l'Académie, ils peuvent vraiment espérer jouer pro dans notre première équipe , laisse-t-il entrevoir.

Le tournoi se déroule jusqu’à dimanche à Moncton.

D'après un reportage de François LeBlanc