Ouvert ou fermé à l’Action de grâce ?

À l’occasion du lundi férié de l'Action de grâce, plusieurs commerces seront fermés et des services interrompus le temps d’une journée. Voici ce qu'il faut savoir.

Les dépanneurs, les pharmacies, les cinémas, les centres commerciaux et les épiceries seront ouverts. Certains commerçants indépendants pourraient toutefois décider de fermer leur porte ou de modifier leur horaire habituel.

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC) sont aussi ouvertes.

La plupart des musées seront ouverts, dont le Musée de la civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec.

Services municipaux

À Québec et à Lévis, la collecte des ordures et des matières recyclables sera maintenue selon l’horaire habituel. Les écocentres seront aussi ouverts.

Les résidents de Québec pourront profiter de l'ouverture de certaines bibliothèques, mais les bibliothèques de Lévis seront toutes fermées.

Bibliothèques ouvertes : Centre récréatif Saint-Roch (La Cité-Limoilou)

Collège-des-Jésuites (La Cité-Limoilou)

Étienne-Parent (Beauport)

Félix-Leclerc (La Haute-Saint-Charles)

Monique-Corriveau (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)

Romain-Langlois (Les Rivières)

Les installations sportives seront aussi ouvertes et les activités prévues seront maintenues.

Transport en commun et stationnement

Les autobus du RTC circuleront selon l'horaire du dimanche. Toutefois, le service Couche-tard ne sera pas disponible, a précisé la Ville de Québec. Les autobus de la STL circuleront selon l’horaire du samedi.

Le stationnement dans les rues de Québec sera gratuit lundi, sauf dans la rue de la Maréchaussée, où le stationnement demeure payant en tout temps.

Congé dans les bureaux

Les bureaux des gouvernements fédéral, provincial et municipal seront fermés lundi, comme Passeport Canada ou encore la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Les banques fermeront aussi leurs portes, pour la plupart. Les bureaux de poste et les livreurs de Postes Canada prendront congé lundi.

Bien évidemment, les services essentiels comme la police, la protection des incendies, les urgences seront maintenus. La ligne 911 demeure accessible en tout temps.

À la Ville de Québec, on précise que pour une urgence concernant les réseaux d’aqueduc et d’égout, l’éclairage des rues ou l’état de la chaussée, il est possible d’appeler au 311 et de faire l’option 1.