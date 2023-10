Le pont construit sur la rivière Petitcodiac il y a deux ans et qui relie les municipalités de Moncton et de Riverview est désormais nommé le pont « l'Honorable Brenda-Robertson ».

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a présenté le nom du pont jeudi après-midi à Riverview.

Brenda Robertson est la première femme élue à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, en 1967. L’ancien premier ministre Richard Hatfield l’a nommée ministre en 1970. Elle a dirigé plusieurs ministères, dont celui de la Santé. Elle a siégé au Sénat de 1984 à 2004.

Brenda Robertson, première femme élue à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, est décédée en 2020. Photo : Gracieuseté/Famille Robertson

Elle était une leader dévouée et respectée, non seulement dans notre province, mais partout au Canada , a souligné le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Richard Ames, en ajoutant que le pont relie deux régions chéries par Mme Robertson.

Le fils de l’ancienne sénatrice, Doug Robertson, a déclaré que c’est un grand honneur pour la famille. De nombreuses filles et femmes ont suivi ses traces, elles ont surtout tracé leur propre chemin , a-t-il indiqué.

La ministre responsable de l’Égalité des femmes, Sherry Wilson, a dit que c’est un privilège pour elle de suivre les traces de Mme Robertson.

En tant que femme, elle a mené la charge. Elle a été une pionnière pour amener les femmes en politique et elle nous a fait comprendre qu’il y a aussi une place pour nous là-bas , a expliqué Mme Wilson.

Deux ans pour choisir un nom

La construction du pont était au cœur du projet de rétablissement de la Petitcodiac. La rivière était auparavant étranglée par un pont-jetée construit dans les années 1960. Le nouveau pont ouvert en septembre 2021 a coûté 61,6 millions de dollars.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a donné au pont le nom l'Honorable Brenda-Robertson le 5 octobre 2023. La cérémonie a eu lieu au belvédère du sentier riverain, chemin Coverdale, à Riverview. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Deux mois plus tard, Jill Green, qui était alors ministre des Transports, avait dit qu’elle comptait annoncer le nom du pont au printemps 2022, ce qui ne s’est pas produit.

La communauté a proposé divers noms. Le groupe environnemental des Sentinelles de la Petitcodiac, qui militait pour la restauration de la rivière, a notamment suggéré de nommer le pont petigotiag, un mot mi'kmaw qui signifie rivière courbée comme un arc .

Le ministre Ames a reconnu les efforts des gens et des organisations qui ont soumis leurs idées de noms, mais en fin de compte, le Cabinet a pris une décision qui est, à mon avis, très sensée , a-t-il ajouté.

Brenda Robertson était membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du Nouveau-Brunswick. Elle est décédée en 2020 à l’âge de 91 ans.