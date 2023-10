La Nouvelle-Écosse veut augmenter les taxes sur les locations à court terme

Le plan du gouvernement de la Nouvelle-Écosse visant à augmenter la taxe d'enregistrement annuelle pour les locations à court terme, telles que les appartements et les hébergements de type Airbnb, est critiqué par les partis d'opposition de la province comme étant sans conséquence.

Le ministre du Logement, John Lohr, a déclaré à l'issue d'une réunion du cabinet que l'objectif du gouvernement en augmentant les taxes est d'encourager les gens à convertir leurs locations à court terme en locations à long terme. Il a toutefois admis que le plan ne fera probablement pas grand-chose pour remédier à la pénurie de logements.

Le ministre a indiqué que des amendements législatifs seraient introduits lors de la session parlementaire d'automne, qui commence le 12 octobre. Ils seraient suivis par des règlements qui entreront en vigueur en avril.

Avec les changements proposés, selon M. Lohr, la taxe annuelle pour les propriétaires qui louent une chambre dans une maison sera de 10 $, tandis que la taxe pour l'inscription d'un appartement, d'un condo ou d'une maison entière variera de 240 $ par an dans les communautés rurales à 3600 $ dans le centre d'Halifax.

La taxe pour les hébergements tels que les hôtels et les motels continuera à varier de 50 à 150 $, en fonction du nombre de chambres.

Il y a environ 2100 locations à court terme enregistrées dans la région de Halifax.

Sur les 6000 hébergements enregistrés dans la province, il y a environ 2100 locations à court terme enregistrées dans la région de Halifax, y compris les logements traditionnels comme les hôtels et les motels, a indiqué le ministère du Logement.

D'après le chef du Parti libéral, Zach Churchill, la décision du gouvernement n'aura pas pour effet d'augmenter le nombre de logements en Nouvelle-Écosse.

Il avance que les agents immobiliers de la province estiment qu'il faudrait 70 000 nouveaux logements rien que pour suivre le rythme de la pression immobilière d'ici 2030.

Claudia Chender, cheffe du NPD de la Nouvelle-Écosse.

La cheffe du NPD, Claudia Chender, s'est montrée tout aussi cinglante dans son évaluation: ils essaient de dire quelque chose pour donner l'impression qu'ils font quelque chose. Nous avons besoin de beaucoup plus d'action et plus rapidement .

En vertu des règles d'enregistrement actuelles, toutes les locations de courte durée doivent s'acquitter d'une taxe de 50 à 150 $, en fonction du nombre de chambres à coucher qu'elles proposent.

Les logements proposés sur des plateformes telles que Airbnb et Expedia doivent s'acquitter d'un droit d'enregistrement annuel de 500 $.

Selon les changements proposés par le gouvernement, l'amende actuelle pour les opérateurs qui ne s'enregistrent pas auprès de la province est de 1000 $ par jour, jusqu'à un maximum de 7500 $ par an et le montant de l'amende aussi sera augmentée.