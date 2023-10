Des Longueuillois inquiets devant une halte pour itinérants qui déborde

La Halte du coin, un organisme pour les personnes en situation d’itinérance qui devait être temporaire, ne suffit plus à la demande. La Ville de Longueuil promet de relocaliser l’organisme et d'y construire des logements sociaux.

Des citoyens du Vieux-Longueuil se sentent submergés par la vague d’itinérance. Plusieurs résidents à qui Radio-Canada s’est adressée affirment ne plus reconnaître leur quartier. Les itinérants sont de plus en plus nombreux à y errer, parfois complètement intoxiqués.

Micheline Larivière réside depuis plus de 50 ans sur la rue Joliette. Jamais elle n’a vu autant de sans-abri dans les rues environnantes.

L’un d'entre eux a même installé sa tente sur un terrain vacant à quelques mètres de sa maison.

Cette tente est érigée sur un terrain vacant à quelques mètres de la cour des résidents de la rue Joliette à Longueuil. Photo : Radio-Canada / Marie-Josée Paquette-Comeau

C’est épeurant quelqu’un qui marche dans la nuit, qui crie. On ne sait pas où il s’en va. Il a fait un feu sur le trottoir l’autre nuit.

La hausse de 98 %, par rapport à 2018, du nombre de sans-abri en Montérégie recensé dans le dernier rapport du gouvernement est bien réelle sur la rue Bourassa où s’est installée en urgence une halte pour les personnes en situation d’itinérance.

Ce refuge se voulait temporaire, mais demeure toujours ouvert et plus achalandé que jamais.

Aidez-moi à les aider

Au début de la pandémie, à l’initiative du CISSS de la Montérégie, du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) et de la Ville, la Halte du coin a été créée et s’est installée dans l’ancienne église Notre-Dame-de-Grâce. Autour, on retrouve des terrains de tennis, une piscine, une école primaire et la bibliothèque Claude-Henri-Grignon.

Le directeur général de la Halte du coin, Pierre Rousseau, se désole de devoir refuser une dizaine de sans-abri chaque soir faute de place. Photo : Radio-Canada / Marie-Josée Paquette-Comeau

L’organisme reçoit environ 60 personnes par jour. La nuit, des lits de camp sont installés pour accueillir une vingtaine d’entre elles. Sans douche et possédant une seule toilette, le local n’est pas adapté à cette clientèle, reconnaît son directeur général, Pierre Rousseau.

Moi, j'ai besoin qu'on m'aide pour que je puisse aider et là, je suis mal organisé. Il faut que j'arrive à gérer à bout de bras avec une équipe de deux intervenants, un terrain, des gens, des désorganisés, de la consommation sur le terrain…

Être bibliothécaire, pas intervenante

Le refuge déborde et exacerbe le sentiment d’insécurité du personnel de la bibliothèque située juste en face de la Halte.

Les itinérants y installent en soirée des campements après avoir essuyé un refus de l’organisme pour y être hébergés. Devant cet étalement, le personnel de la Halte du coin intervient. Il visite chaque tente en matinée en prévision de l’arrivée des travailleurs. Il leur demande de partir.

Selon le syndicat local, des employés de la Bibliothèque de Longueuil refusent maintenant de travailler la succursale Claude-Henri-Grignon. Photo : Radio-Canada / Marie-Josée Paquette-Comeau

Plusieurs préposés de la bibliothèque ont indiqué être de plus en plus anxieux lors de leur quart de travail. Ils ont demandé l’anonymat ayant peur des représailles de la part de leur employeur.

Ils soutiennent que des sans-abri intoxiqués errent dans la bibliothèque. Ils ont parfois des comportements erratiques ou agressifs. On est devenu la police des toilettes , indique l’une d’entre elles. Les usagers de la Halte prennent d'assaut l’unique salle de bain pour se laver. Ils y entrent parfois à trois ou quatre.

Une fois, un itinérant, quand son temps a été écoulé, il a basculé l’ordi. Il a basculé la chaise. Tout le monde dans la biblio est resté figé. On ne savait pas quoi faire.

Les syndicats regroupés des employés municipaux SCFP 306 ont indiqué que depuis les derniers mois, différents événements se sont produits et certains ont même nécessité l’intervention de la police au point où des employés refusent maintenant de travailler à cette succursale.

Les employés notent une baisse d’achalandage de la bibliothèque. Dans les faits, l’achalandage n’est jamais revenu au niveau d’avant la pandémie et l’arrivée de la Halte du coin.

Pour atténuer les craintes, un comité de travail composé du gestionnaire de la bibliothèque, des services au développement social de la Ville, du SPAL et de la Halte du coin tente de faciliter le vivre-ensemble. Une brigade sociale ainsi qu’une patrouille mixte du SPAL et du CISSS sillonnent les rues limitrophes.

Relocalisation de la Halte du coin

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, se dit sensible aux préoccupations des citoyens. L'été prochain, la Halte du coin ne sera plus à l'angle des rues Bourassa et du chemin Coteau-Rouge, affirme-t-elle. Un comité de relocalisation recherche un nouvel emplacement, plus adéquat, pour aider cette clientèle.

C’est certain qu’on veut trouver le meilleur lieu pour une cohabitation harmonieuse.

D’ailleurs, sur le site de l’église, un projet d’habitation d’une valeur de 15 millions de dollars commencera sa construction en mai 2024. Le projet, Un toit pour tous, mené par Habitations communautaires Longueuil, offrira 30 logements sociaux à des personnes à risque d’itinérance ou en transition de sortie de l’itinérance.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dans son bureau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une deuxième phase pilotée par Habitations Paul-Pratt et estimée à 27 millions de dollars vise à ajouter 54 nouvelles unités d’ici 2025.

On sait que le logement c’est la meilleure réponse à l’itinérance.

La mairesse de Longueuil désire intervenir rapidement pour assurer la cohésion sociale. En tant qu’élu, ce qu’on craint c’est un débordement qui ferait en sorte qu’on commence à voir de l’opposition à l’établissement de ressources [en itinérance].

D’ailleurs, à la suite des questions posées par Radio-Canada, la Ville de Longueuil a embauché un gardien de sécurité les soirs et les fins de semaine pour assurer une surveillance à la bibliothèque Claude-Henri Grignon.