Durant le long congé de l’Action de grâce, des « entraves majeures » à la circulation seront mises en place dans la région métropolitaine, indique Mobilité Montréal. Les automobilistes devront donc éviter plusieurs secteurs, à commencer par l’autoroute 20 en direction est dans le secteur de l’échangeur Saint-Pierre.

Autoroute 20 et échangeur Saint-Pierre

Plusieurs tronçons de l'échangeur Saint-Pierre seront fermés du 6 au 10 octobre.

Du vendredi 6 octobre à 21 h au mardi 10 octobre à 5 h, une forte congestion est à prévoir sur quatre tronçons de l’échangeur Saint-Pierre.

L'autoroute 20 en direction est (vers le centre-ville) sera complètement fermée entre la sortie 63 (route 138, pont Honoré-Mercier) et l’entrée suivante.

Dans l’échangeur, la bretelle menant de la route 138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’autoroute 20 ouest (vers la 1re Avenue et l'aéroport) sera fermée.

La rue Saint-Jacques, sous l'échangeur, sera également fermée durant cette période.

Autoroute 40 et pont de l’Île-aux-Tourtes

Le pont de l'Île-aux-Tourtes sera partiellement fermé de vendredi soir à lundi matin.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes sera partiellement fermé durant la longue fin de semaine. Seulement deux voies seront disponibles dans chaque direction, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Autoroute 25 et tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Dans la nuit de samedi à dimanche, le tunnel sera complètement fermé dans les deux directions.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le tunnel sera complètement fermé dans les deux directions (de 22 h 30 à 9 h), entre Longueuil et Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), entre la sortie 90 (route 132, Varennes, La Prairie) en direction nord et la sortie 4 (avenue Souligny, centre-ville) en direction sud.

Une congestion est à prévoir sur l'autoroute 25 dans la nuit de samedi à dimanche.

La fermeture du tunnel entraînera plusieurs fermetures. En direction nord, les bretelles en provenance de la route 132 est et ouest (sorties 89-N) ainsi que l’entrée de la rue de l’Île-Charron seront fermées.

En direction sud, les entrées de la rue Sherbrooke et des rues Tellier et des Futailles (autobus) seront fermées.

Mobilité Montréal précise que l'avenue Souligny est, qui passe au-dessus de l'autoroute 25, sera fermée à la circulation entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, et ce, entre 22 h 30 (samedi soir) et 9 h (dimanche matin).

Autoroute 40 et voie de desserte dans l'ouest de l'Île

L'autoroute 40 en direction est sera fermée durant trois nuits.

L'autoroute 40 en direction est sera fermée trois nuits, de vendredi à lundi, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l’entrée suivante. Le détour s'effectuera par la voie de desserte.

La voie de desserte de l'autoroute 40 en direction ouest, entre la sortie pour le boulevard Morgan et l’entrée du chemin Sainte-Marie, sera également fermée durant cette période. Le détour s'effectuera dans ce cas par le chemin Sainte-Marie.

Secteur du pont Honoré-Mercier

La route 138 est vers le pont Honoré-Mercier sera fermé dans la nuit de vendredi à samedi.

À Kahnawake, la bretelle d’accès menant de la route 138 est (en provenance de Châteauguay) au pont, sera fermé de vendredi 23 h à samedi 7 h.

Enfin, une dernière entrave pourrait compliquer les déplacements des automobilistes à Montréal, cette fois pour ceux qui emprunteront l'autoroute 15 vers le sud, samedi. La sortie 57-S (boulevard de l’Île-des-Sœurs) sera fermée de 6 h à 12 h.