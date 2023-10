Comment est-on arrivé à un contenant de guacamole à 22 $?

Durant l’été, un internaute a publié une photo d’un contenant de guacamole détaillé à 22,49 $ dans une épicerie IGA sur l’île de Montréal. Le cliché a fait sursauter plusieurs internautes.

À ce prix-là, je me demande vraiment qui achète cela , s’est d’ailleurs étonné l’une d’entre elles.

Et elle n’est pas la seule. En cette période d’inflation, ils sont nombreux à publier des photos sur les réseaux sociaux pour dénoncer le prix de certains produits en épicerie jugés trop élevés. Et plusieurs se demandent comment est-on arrivé à vendre un contenant de purée d’avocat à un tel prix ?

Radio-Canada s’est rendu dans une institution à Montréal, le restaurant El Rey del Taco, un des plus fréquentés du Marché Jean-Talon, très apprécié pour son côté mexicain authentique.

C’est dans cet établissement qu’est confectionné le fameux guacamole vendu dans certains IGA de Montréal.

Là-bas, nous sommes accueillis par Nelson Feliu, gérant du populaire restaurant, un vendredi après l’heure de pointe du midi.

Depuis la pandémie, tout a augmenté. La lime a augmenté, la coriandre, l’oignon, etc , soupire-t-il, avec un petit sourire.

Ouvrir en mode plein écran Nelson Feliu, gérant du El Rey del Taco, fait face à la hausse de coûts de plusieurs aliments. Photo : Radio-Canada / Olivier Bourque

Et surtout, l'augmentation touche aussi la matière première du guacamole, l’avocat. Le restaurant fait venir plusieurs boîtes chaque semaine et des employés préparent les contenants, tout comme le pico de gallo, les nachos et les churros, dans le sous-sol de l’établissement.

Avant la pandémie, on payait 30 $ la boîte d’avocats. Aujourd’hui, ça coûte 55 $ la boîte, des fois ça coûte 80 $ des fois 100 $ la boîte , explique-t-il.

Selon Statistique Canada, le prix de l’avocat à l’unité a augmenté de plus de 20 % en deux ans, passant de 1,81 $ en août 2021 à 2,18 $ en août dernier et suit les mouvements de l'inflation alimentaire.

Le gérant affirme que tous les prix ont dû être revus, du menu jusqu’aux contenants de guacamole. Il en coûte maintenant 16 $ pour le pot de 16 onces.

On n’a pas le choix de hausser les prix, sinon on va faire faillite , assure M. Feliu.

Quels profits pour les épiciers ?

Le restaurant vend après coup ses contenants à différents épiciers, notamment à des IGA de l’île de Montréal, qui le proposent à leur tour à leurs clients, mais à un prix de plus de 22 $.

Nous on le vend à un prix, mais après on n’a pas de contrôle si les épiciers monte le prix deux fois, trois fois , assure M. Feliu.

Ouvrir en mode plein écran Un contenant de guacamole était vendu 22,49 $ durant l'été dans un IGA de Montréal. Photo : Luc Lefebvre

Radio-Canada a voulu connaître le processus de fixation des prix de IGA, mais l’entreprise, propriété de Sobeys, n’a jamais répondu à nos demandes. Il a donc été impossible de connaître le profit exact enregistré par l’épicier.

Mais selon Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, les marges des épiciers sont très variables tout dépendant du type de produit.

Pour les produits de base, les marges brutes sont entre 19 et 21 %, et parfois, cela peut même être plus bas , explique-t-il.

Pour les produits spécialisés comme le guacamole, les marges peuvent parfois atteindre 50 %. Selon nos informations, pour le contenant de guacamole vendu chez IGA, les marges ont même pu dépasser 70 %.

Il y a près de 30 000 produits différents dans une épicerie. On ne s’arrête pas à chacun pour décider une marge. Mais dans certains cas, notamment dans les produits spécialités, c’est vraiment une question de demande , explique M. Nantel.

Si les consommateurs sont prêts à payer 25 jusqu'à 30 $ pour un pot de guacamole, dans certains cas, on va aller jusque là, parce que c'est ce que le marché est capable de supporter. Si l'épicier va vraiment trop haut, il va rester pris avec son produit

Ouvrir en mode plein écran Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal Photo : Radio-Canada

Plusieurs facteurs influencent le prix

Même son de cloche pour Sylvain Charlebois, expert en alimentation de l’Université de Dalhousie.

Il y a toutes sortes d’éléments qui font en sorte que le produit sera plus cher ou moins cher. Il y a la main-d’œuvre, le transport, l’emballage. Mais il y a un autre facteur, c’est le consommateur, le comportement du consommateur. Les décisions que l'on prend ont un impact aussi sur le prix , explique-t-il.

JoAnne Labrecque, professeure honoraire au département de marketing de HEC Montréal, assure que ce genre de cas est assez rare dans les épiceries.

On ne connaît pas toute l’histoire. Là, on parle d’un cas spécifique, mais ça ne reflète pas la réalité. Mais pour arriver à ces marges, il faut que le produit soit niché, qu’il y ait une très forte préférence pour un groupe de consommateurs qui va accepter de payer ce prix-là , explique-t-elle.

Mais selon M. Nantel, il est normal, même assez rassurant, de voir la stupéfaction des consommateurs face au coût de certains produits spécialisés.