L’abattage d’arbres anciens n’a pas baissé en 2021, selon des militants environnementaux

L’exploitation des forêts anciennes en Colombie-Britannique n’a pas baissé en 2021 par rapport à 2020, contrairement aux déclarations du gouvernement en novembre dernier. C’est ce qu’affirme le groupe environnemental Sierra Club BC dans une étude qui contredit les dires de la province.

L'abattage des arbres dans les forêts anciennes avait baissé de 42 % en six ans, selon le gouvernement provincial en passant d'environ 65 500 hectares en 2015 à 38 300 hectares en 2021.

Toutefois, selon la révision des données provinciales du Sierra Club BC, 45 700 hectares d’arbres anciens auraient été abattus dans toute la province en 2021.

En novembre 2022, la province vantait pourtant ses progrès dans la réduction de l'exploitation des forêts anciennes. Elle affirmait même qu'elle atteignait les objectifs fixés en 2020 visant à repenser en profondeur la façon dont les arbres anciens dans les zones de biodiversité sont abattus par les entreprises forestières, y compris un moratoire de l'exploitation forestière.

Une mise à jour au-dessus des chiffres déclarés

À la suite de la publication mercredi de l'étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais) du Sierra Club BC, la province a fourni des chiffres mis à jour à CBC /Radio-Canada. Bien qu'ils soient légèrement différents, ils montrent également que la superficie exploitée dans les forêts anciennes a augmenté d'environ 13 % entre 2020 et 2021, pour atteindre 44 400 hectares.

Cela équivaut à une augmentation de 6100 hectares par rapport à ce que la province avait initialement déclaré, et 5000 hectares de plus que les 39 400 hectares coupés en 2020.

La province n’a pas expliqué pourquoi davantage d’arbres anciens ont été coupés en 2021, mais qu’elle s'efforce d’améliorer la façon dont elle collecte les données.

Dans le cadre de notre travail visant à protéger nos forêts les plus anciennes et les plus rares en partenariat avec les Premières Nations, nous améliorons la collecte de données sur les forêts de la Colombie-Britannique , peut-on lire dans un communiqué du ministère des Forêts. Cela inclut des systèmes de détection et de cartographie des changements par satellite.

Ce sont les forêts les plus résilientes qui nous restent

Sierra Club BC affirme que les nouvelles données sont un signe troublant que la province ne tient pas ses promesses en matière de protection des forêts anciennes.

Les arbres anciens sont généralement décrits comme étant âgés d'au moins 140 ans dans l'intérieur de la Colombie-Britannique et de 250 ans sur la côte. On les trouve souvent dans des zones riches en biodiversité où ils contribuent à soutenir les écosystèmes et à ralentir le changement climatique.

Ce sont les forêts les plus résilientes qui nous restent, avec une chance de résister aux changements climatiques comme la sécheresse, les incendies et les inondations , explique Jens Wieting du Sierra Club BC. Si nous continuons à décimer les dernières forêts anciennes, nous nous retrouverons sans défense.

Ouvrir en mode plein écran Les défenseurs de l'environnement affirment que les arbres anciens, comme celui-ci, abattu dans la vallée Nahmint de l'île de Vancouver, sont essentiels à la santé globale des écosystèmes. La province n’a pas encore publié la quantité de forêts anciennes exploitées en Colombie-Britannique en 2022. Photo : Ancient Forest Alliance / TJ Watt

Les arbres anciens représentent l'un des bois les plus précieux pour l'industrie forestière, l'une des 10 principales industries de la Colombie-Britannique qui a versé 5,6 milliards de dollars au PIB provincial en 2020.

Pas encore de données pour 2022

La province soutient que depuis l'automne 2020, elle s'efforce de mobiliser les dirigeants autochtones sur les politiques forestières, d'accroître la transparence sur l'état des forêts et de reporter l'exploitation forestière dans les forêts anciennes à risque jusqu'à ce qu'une nouvelle stratégie de gestion puisse être mise en œuvre.

Cependant, elle n'a achevé les travaux sur aucune des 14 recommandations énoncées dans le rapport de 2020, Un nouvel avenir pour les vieilles forêts, auquel elle s’était engagée à l’époque.

La province n’a pas encore annoncé la quantité d’arbres anciens coupés en 2022.

Avec les informations de Chad Pawson