Le gouvernement Legault a reçu un peu plus de 150 demandes pour un total de 30 000 mégawatts (MW), en vertu de la loi 2, adoptée le 15 fevrier. Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon a le droit désormais d’accepter ou de refuser toute demande au-delà de 5 MW.

En janvier, soit avant l'adoption de la loi 2, Hydro-Québec indiquait qu’elle avait des demandes d'alimentation totalisant 23 000 MW. Depuis, 7 000 MW ont donc été ajoutés à ces demandes. Selon le ministre Fitzgibbon, la loi était nécessaire pour avoir un meilleur contrôle sur l’attribution des mégawatts en raison de l’explosion de la demande.

C'est quoi la loi 2? Adoptée en février, la Loi visant notamment à plafonner le taux d’indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d’Hydro-Québec et à accroître l’encadrement de l’obligation de distribuer de l’électricité fait en sorte que tout projet requérant 5 mégawatts (MW) ou plus doit être approuvé par le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. Auparavant, Hydro-Québec avait l'obligation de répondre aux demandes de moins de 50 MW.

Selon des données fournies par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), 112 formulaires de demandes sont pour des projets entre 5 et 50 mégawatts représentant environ 2 300 MW, tandis que 57 demandes pour plus de 50 MW représentent près de 28 900 MW.

En janvier, le ministre Fitzgibbon affirmait que d’ici 2027 le Québec avait seulement une marge de manœuvre de 8 000 à 10 000 MW pour alimenter de nouveaux grands projets économiques.

Les projets représentant 30 000 MW peuvent être séquencés dans le temps, il est donc trop tôt de prétendre qu’un projet sur trois sera refusé a répondu le cabinet du ministre, questionné sur toutes les demandes formulées à son ministère totalisant 30 000 MW.

Nous travaillons avec Hydro-Québec pour augmenter l’offre d’énergie renouvelable. Michael Sabia [le président-général d’Hydro-Québec, NDLR] présentera prochainement son plan d’action qui permettra d’avoir le portrait de l’énergie disponible pour les prochaines années , a ajouté par écrit le cabinet à l'intention de Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Pierre Fitzgibbon indique que le Québec a alloué tous les mégawatts dont elle dispose actuellement. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Sont-ils prêts à payer ?

Je me dis que c’est une bonne nouvelle , affirme Pierre-Yves Pineau, le titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie au HEC, mais la réelle question, ce n’est pas tant la demande d’énergie, mais combien ces gens sont prêts à payer pour ces 30 000 mégawatts .

Il estime que si l’on devait construire les infrastructures pour fournir cette énergie, elle coûterait 9 à 10 kilowattheures (kWh) aux entreprises comparativement au 4 à 5 kWh actuellement.

Ce dont je doute, c’est que ces entreprises sont toutes prêtes à payer le prix que ça va coûter pour fournir cette électricité.

Ouvrir en mode plein écran Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie Photo : Radio-Canada

Selon lui, d’un point de vue économique, les entreprises qui ont besoin d'énergie devraient être en mesure de faire affaire directement avec des producteurs d’énergie.

La structure archaïque que nous avons où le gouvernement ou l’entreprise d’État peut choisir ses clients n’est pas adéquate dans le monde dans lequel on vit, et il faudrait simplement changer la structure, c’est ce que je souhaite encore que monsieur Fitzgibbon fasse dans le dépôt du projet de loi cet automne pour l’encadrement des énergies renouvelables au Québec.

Projets refusés pas divulgués

Le 31 août dernier, le ministère annonçait que 11 des 21 demandes de mégawatts soumis avant le 31 mars 2023 avaient été retenues. Près de 1 000 MW ont alors été alloués depuis l’adoption du projet de loi.

Le ministère avait alors promis de publier le nom des entreprises retenues, chose qu’il n'a toujours pas faite, mais il indique que la liste des entreprises ayant reçu une autorisation sera diffusée sur le site Web du MEIE au cours des prochaines semaines .

Toutefois, les projets refusés ne seront pas rendus publics pour des raisons de confidentialité .

Selon le conseiller en stratégie d'affaires, Philippe Dancause, la divulgation des refus pourrait avoir un impact négatif sur les entreprises.

Stratégiquement pour une entreprise, est-ce qu'on veut dévoiler publiquement que notre projet a été refusé? Pour les entreprises cotées à la bourse, ça peut avoir des impacts. C'est de l'information stratégique qui n’est pas si facilement divulgable que ça.

En revanche, il souhaite que le gouvernement trouve une autre manière pour mieux expliquer comment il en arrive à son choix final, car selon M. Dancause, les critères de sélection des projets ne sont pas clairs.