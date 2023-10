La 14e édition du Zoom Photo Festival a pris son envol jeudi en fin de journée à la Pulperie de Chicoutimi. Les amateurs de photographies devront toutefois attendre avant de contempler les 126 photos du World Press Photo en raison d’un problème de transport entre Amsterdam et Montréal.

On a connu un problème avec la douane ce qui explique le retard. Il y a un peu en retard, mais bientôt, l’exposition sera accessible ici comme toutes les autres. Cette année, nous avons beaucoup de sujets différents dont ceux sur la crise d’Ukraine, et ailleurs dans d’autres pays sur la crise climatique notamment , a expliqué la commissaire d’exposition du Word Press Photo Foundation, Mariana Rettore.

Les clichés manquants devraient arriver au cours des prochaines heures à Saguenay. Le public pourra visiter cette célèbre exposition au cours du week-end, une fois que le personnel aura effectué l’étape du montage des œuvres.

Des dizaines de personnes ont assisté au lancement. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Plusieurs expositions seront présentées au cours des prochaines semaines dans différents lieux. C’est à la Pulperie de Chicoutimi que l’on retrouve le plus de choix, mais des expositions seront aussi accessibles à la bibliothèque de Chicoutimi, au Cégep de Jonquière et de Chicoutimi ainsi qu’à la Place du Royaume.

Les visiteurs pourront entre autres admirer les œuvres de Mathias Depardon, en visite pour la première fois au Canada.

J'ai longuement et souvent entendu parler de ce festival. J'ai de nombreux confrères qui sont déjà venus et qui reviennent, ce qui est quand même signe d'un succès et d'un très bon accueil. Je me suis dit que c'était l'occasion de présenter ce projet que je présente pour la première fois , a mentionné Mathias Depardon.

Les expositions touchent des thèmes très variés. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Francisco Pronet, originaire du Brésil, a été invité par le directeur de l’événement Michel Tremblay.

Je suis très content d'être ici. C'est vraiment un beau festival que je ne connaissais pas , a souligné l'artiste, lors du lancement de l'événement qui prendra fin le 29 octobre.

Les amateurs assistent avec empressement à cet événement, année après année. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Avec les informations de Julie Larouche