Crise du logement : le syndrome du « pas dans ma cour »

Alors que Québec et Ottawa cherchent toujours un terrain d’entente pour le financement de logements abordables, les municipalités qui attendent ces fonds doivent conjuguer avec une autre forme de résistance : l’acceptabilité sociale. Des projets qui sont victimes du syndrome du « pas dans ma cour » tardent à voir le jour.

Je connaissais la polarisation d’abord presque structurelle ici à Sutton, mais je croyais quand même que la question de la pénurie de logements ferait consensus.

Robert Benoit est maire de Sutton depuis deux ans à peine. Lorsqu’il a été élu, il a été surpris d’apprendre que même des employés municipaux n’habitent pas la municipalité, parce qu’ils n’en ont pas les moyens. Le rôle d’évaluation a augmenté de 39 % en 3 ans. Et il continue d'augmenter, on le voit dans les transactions immobilières , explique-t-il.

Pourtant, Sutton a grand besoin d’attirer les jeunes familles; selon les données du dernier recensement, 60 % de la population est âgée de 55 ans et plus .

Le logement abordable est donc rapidement devenu une priorité pour le maire Benoit, mais il ne s’attendait pas que ses projets soient freinés par ses propres citoyens.

Ouvrir en mode plein écran Robert Benoit, maire de Sutton Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Parmi ces projets qui piétinent, il y a celui du Vieux-Verger. Ne voulant pas attendre les subventions de Québec et Ottawa, la ville de Sutton proposait d’acheter un terrain de 21 acres en plein cœur de la municipalité et d'y bâtir un nouveau quartier totalisant environ 80 nouvelles maisons et logements locatifs abordables.

Ouvrir en mode plein écran Le projet du Vieux-Verger devait totaliser environ 80 unités de logement abordable. Photo : Gracieuseté: Ville de Sutton

Pour y arriver, la municipalité devait effectuer un emprunt de 1,5 million $. Cette somme devait servir à retirer le terrain du marché immobilier, de geler sa valeur et ainsi empêcher la spéculation. Le tout dans le but de réduire le coût des habitations qui y seraient construites.

Mais des opposants au projet n’ont pas tardé à se manifester dans la municipalité de 4500 habitants : Ils ont diffusé un tract anonyme disant que ça coûterait 200 $ par année par personne, ce qui est complètement faux , raconte le maire.

Il y a eu toute une désinformation intense et des faussetés sur les répercussions économiques pour la population.

Malgré des réunions d’information pour expliquer le projet, la population est restée divisée. Si bien que la Municipalité a dû ouvrir un registre qui a obtenu le nombre de signatures nécessaires pour forcer la tenue d’un référendum. Les propriétaires du terrain se sont alors retirés et le projet a été mis sur la glace.

12 ans d’attente et de négociations pour 18 logements

Pendant ce temps, sur la rue principale, les travailleurs s’activent sur le chantier de construction d’un immeuble de 18 logements abordables destiné à des familles.

Le projet, d’abord financé par le défunt programme accès-logis de la Société d’habitation du Québec, a nécessité d’intenses négociations pour finalement sortir de terre. On a fait un lobby intense auprès de la ministre Isabelle Charest au provincial et Pascale St-Onge fédéral pour que les fonds soient dégagés , explique Robert Benoit.

Mais cela n’a pas été suffisant : Ça a pris même une exemption de taxe de 25 ans de la ville, le prix du terrain payé par la Ville et 200 000 $ pour clôturer le financement sur un projet de 8 millions de dollars , ajoute-t-il.

Le gens ne veulent pas que les taxes de la municipalité servent à développer du logement, même abordable.

Certains citoyens n’ont pas digéré le congé de taxes offert par la municipalité. Lors d’une séance du conseil municipal le printemps dernier, une citoyenne n’a pas hésité à faire part de son mécontentement : Ce n'est pas exactement ce qu’on appelle une opportunité de revenu de taxes, vous devriez revoir la définition , a lancé Ann Dyer au maire Benoit.

Ouvrir en mode plein écran Le projet de l'organisme Habitations abordables Sutton sera finalement prêt à accueillir ses premiers locataires au début de 2024. Photo : Radio-Canada / Valérie Gamache

Le maire n’attend pas l’entente entre Québec et Ottawa

Au moment où les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault se relancent la balle quant au transfert des sommes disponibles dans le programme fédéral du Fonds pour accélérer la construction de logement (FACL), le maire Benoit a pris les devants.

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, mercredi, il a annoncé aux citoyens que la Ville avait déjà présenté sa demande de subvention auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour être prêts lorsque l’entente sera signée et que les montants seront disponibles.

En attendant, la ville fait ses devoirs et le comité consultatif d’urbanisme va définir les règles des futurs projets pour ainsi limiter les débats et les délais.