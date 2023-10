La députée Katrina Nokleby se défend d’être revenue à Yellowknife durant l’évacuation

La députée de Great Slave, Katrina Nokleby, réprimandée par le commissaire à l’intégrité pour être retournée à Yellowknife durant les évacuations, se dit surprise et déçue de cette décision.

Elle regrette d'avoir quitté la ville durant l’évacuation initiale, lorsque les feux de forêt menaçaient la capitale, a-t-elle révélé durant une entrevue avec CBC . Lorsque les autorités lui ont demandé de quitter la ville une seconde fois, elle indique être restée en partie en raison d’une dépression.

Dans un rapport, le commissaire à l’éthique, Phillip Jones recommande qu’une contravention lui soit remise et qu’une réprimande soit faite. La recommandation d’une suspension aurait pu être envisagée si des élections n’étaient pas déjà imminentes.

L’enquête du commissaire fait suite à deux plaintes déposées à la fin août, peu après que la députée soit retournée à Yellowknife malgré l’ordre d’évacuation en vigueur, affirmant avoir été désignée comme une travailleuse essentielle.

J’ai été surprise, je pensais avoir fait un bon travail pour expliquer les circonstances autour de tout ça, déçue aussi , souligne Katrina Nokleby.

Elle explique s'être d’abord rendue à Behchokǫ̀ où elle regardait les cartes du feu, recevait des informations du gouvernement et surveillait la météo. Pour moi, il ne semblait pas y avoir de feu non maîtrisé à 15 kilomètres de la ville , dit-elle en ajoutant qu’elle n’aurait jamais voulu quitter la ville si elle avait été ministre.

La députée croit que le problème, dans son cas, est surtout d’avoir quitté la ville puis d’être revenue à Yellowknife plutôt que d’y être resté dès le départ en donnant comme exemple le député de Hay River Rocky Simpson. Selon elle, il n’y aurait pas eu de plainte si elle n’avait pas quitté la ville.

Vous voulez savoir pourquoi je suis restée? Voilà pourquoi : je souffre de dépression depuis que j’ai 13 ans, si ce n’est pas plus jeune. C’est ce que je suis et si je n’avais pas d’empathie, d’inquiétudes et d’attention pour ces gens, je n’aurais pas de problème de dépression , soutient-elle.

Malgré tout, la députée assure qu’elle se représentera aux prochaines élections territoriales, prévues le 14 novembre.

