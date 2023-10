Fin de la nudité dans les vestiaires au hockey mineur : un défi, croit Pascal Bouchard

Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean a réagi à la nouvelle politique de Hockey Canada, qui recommande notamment aux joueurs de hockey mineur le port du maillot de bain lorsqu’il n’y a pas de douches fermées. Pour le coordonnateur Pascal Bouchard, son application risque de représenter un défi en raison des habitudes des joueurs déjà bien ancrées et des infrastructures actuelles.

En vigueur depuis le 12 septembre, la nouvelle politique indique que les joueurs de niveau mineur doivent également être vêtus d’un vêtement de base à leur arrivée à l’aréna ou encore, se changer dans un lieu privé s’ils n’en ont pas.

Hockey Canada veut ainsi mettre en place un milieu à la fois sécuritaire et respectueux de tous .

Pour Pascal Bouchard, l’application de cette politique demandera des interventions plus fréquentes auprès des joueurs, surtout auprès des plus vieux.

C’est beaucoup de prévention, des rappels fréquents, surtout avec les plus vieux. Les plus jeunes, ça ne fait pas si longtemps qu'ils jouent au hockey, donc c'est des choses qui sont faciles à inculquer. [...] Mais c'est sûr que les plus vieux qui sont rendus à 14, 15 ou 16 ans, qui ont toujours fonctionné de la même façon, il va falloir qu’ils s'adaptent aussi. Puis ça va être plus difficile un peu , a expliqué Pascal Bouchard en entrevue à l’émission de radio Place publique.

Pas de plaintes ou de débordements

Mis à part quelques cas isolés, Pascal Bouchard a assuré qu’il n'a jamais reçu de plaintes concernant des comportements déplacés de joueurs qui auraient pu se produire dans les douches et les vestiaires des arénas.

Tout semblait bien fonctionner dans les vestiaires. Il y a toujours des incidents qui peuvent arriver au courant d'une saison, mais il n'y a rien eu de majeur. On n'a pas eu de plainte pour ce dossier-là en particulier , a-t-il ajouté.

Selon lui, les infrastructures sportives de la région ne sont pas adaptées à cette nouvelle politique. Les vestiaires et les douches sont communs dans la majorité des endroits.

Ces normes-là n’étaient pas en vigueur, donc aucune infrastructure de la région à l'heure actuelle n’est adaptée à ces changements. Les douches sont communes, les vestiaires, c’est ouvert aussi. Avec le temps, est-ce que les municipalités qui investissent des sommes assez considérables dans la rénovation devraient le prévoir? [...] Ça va être une réflexion à avoir.

Même les infrastructures récentes ne sont pas dotées de douches séparées, a-t-il ajouté. À 95 %, ce sont des douches ouvertes.

Le défi, à l’heure actuelle, ne sera pas seulement d’inculquer ces nouvelles valeurs aux joueurs, mais aussi aux bénévoles, aux entraîneurs et aux gérants, selon M. Bouchard. Il s’agit pour lui d’un véritable changement de culture qui devra être apprivoisé.