Le dossier du déménagement de la SAQ du centre-ville de Victoriaville rebondit à l'Assemblée nationale. Jeudi matin, le ministre des Finances, Éric Girard, qui est responsable de la SAQ, a été interpellé en chambre sur le sujet par la députée libérale Virginie Dufour.

La députée des Mille-Îles dit trouver la situation irréaliste . D’un côté, on a la SAQ , une société d’État qui relève du ministre des Finances qui ne veut pas respecter les orientations du gouvernement. Et de l’autre, on a [la ministre des Affaires municipales] qui demande à ce que ça soit modifié. On a deux ministres qui ne sont pas sur la même longueur d’onde. Ils auraient besoin de se jaser , fustige Virginie Dufour.

M. Girard a expliqué que le gouvernement ne peut ni intervenir ni s'ingérer dans les décisions de la Société des alcools du Québec.

La localisation d’une succursale de la SAQ est une décision de la SAQ . On a une haute direction, un conseil d’administration avec des gens compétents. Je suis pleinement conscient que les gens de Victoriaville ne sont pas satisfaits de la décision de la SAQ . J’ai demandé au PDG de la SAQ de recommuniquer avec les dirigeants pour trouver un terrain d’entente , indique le ministre Girard.

Qu’on ne me demande pas d’intervenir sur la localisation d’une succursale.

De son côté, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, avoue trouver la situation sensible . Il y a des discussions qui ont été faites avec la SAQ . Je comprends le maire de Victoriaville, Antoine Tardif. On va travailler ensemble. La succursale sera déplacée à un kilomètre du centre-ville. On va continuer à travailler pour revitaliser son centre-ville. La discussion vient de commencer , assure-t-elle.