Malgré la pluie, la sécheresse se poursuit en Colombie-Britannique

La sécheresse continue de sévir sur la majeure partie de la Colombie-Britannique, en débit des précipitations des dernières semaines. Certains s'inquiètent du niveau des bassins hydrographiques et des rivières et craignent que cet état d'aridité perdure jusqu'au printemps.

Après un été extrêmement aride, les précipitations des deux dernières semaines ont été accueillies comme un soulagement dans l’Okanagan, explique Corinne Jackson, directrice des communications de l'Okanagan Basin Water Board, un organisme consultatif en gestion des eaux. Mais ces pluies n'ont pas suffi : la région se trouve toujours à un niveau de sécheresse 4, sachant que le niveau 5 est le plus élevé de l'échelle provinciale, souligne-t-elle.

L’humidité s’est imprégnée dans le sol, ce qui est très positif, c’est mieux que des pluies violentes qui ruissellent sur le sol. [...] Nous avons besoin de plus de pluie. Nous n’avons pas vu les réserves d’eau souterraine rechargées ni les rivières qui ont été en difficulté cet été.

À l’échelle de la province, 21 des 34 bassins hydrographiques sont à des niveaux de sécheresse 4 ou 5. Cela signifie que les impacts néfastes sur les écosystèmes sont probables ou certains , respectivement, d'après les classifications provinciales.

Ouvrir en mode plein écran Le nord et l'Intérieur de la Colombie-Britannique sont particulièrement touchés par la sécheresse. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Dans le Grand Vancouver, les réservoirs d'eau ont également pu bénéficier d’un regain des récentes précipitations. Leur niveau est passé de 136 milliards de litres, le 24 septembre, à près de 150 milliards de litres, le 29 septembre. Leurs stocks restent toutefois, en ce moment, en deçà de celui de l’année 2015, une année utilisée comme référence de sécheresse extrême, d’après les données de Metro Vancouver.

Ouvrir en mode plein écran Graphique du niveau des réservoirs d'eau pour la consommation du Grand Vancouver. Photo : Metro Vancouver

Les restrictions d'arrosage de niveau 2 sont d'ailleurs toujours en vigueur dans le Grand Vancouver. Ce niveau de restrictions a été mis en place cet été pour la première fois depuis 2015.

Vers un automne plus chaud que la normale?

Vu les conditions météorologiques attendues pour l’hiver, Corinne Jackson s’inquiète que cet état d’aridité perdure : Il y a des chances que la sécheresse s’étende jusqu’au printemps, où les niveaux de sécheresse commencent à 3 ou 2.

Jusqu’à la fin de la semaine, des températures anormalement élevées sont attendues en Colombie-Britannique, à cause d’une crête de haute pression qui se développe sur le sud de la province, confirme Alyssa Charbonneau, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Des records de chaleur journaliers pourraient être battus, selon elle.

Toutefois, de la pluie est de nouveau prévue la semaine prochaine, ce qui devrait améliorer la situation. Les niveaux de sécheresse fixés par la province dépendent de nombreux facteurs et pas seulement de précipitations, mais ce dont on a besoin, c’est vraiment un régime humide continu. Et on prévoit de telles conditions la semaine prochaine , souligne la météorologue.

À long terme, nos prévisions saisonnières indiquent la possibilité d’un automne plus chaud que la normale, mais il n'y a pas de signal fiable pour les précipitations, ce qui signifie que nous devons vraiment attendre et voir.

Entre-temps, Corinne Jackson affirme que les habitants de la vallée de l’Okanagan doivent changer leurs habitudes de consommation d’eau. Elle cite notamment la possibilité de convertir leurs jardins en espaces xérophiles, c'est-à-dire, plus adaptés à la sécheresse, grâce à ses plantes moins exigeantes en eau et des aménagements propres.