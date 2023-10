L’Alberta lance sa campagne de vaccination contre la grippe et la COVID-19

La campagne de vaccination contre les maladies respiratoires commence en Alberta. Dès le 10 octobre, les Albertains de six mois et plus peuvent prendre rendez-vous en ligne (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone en composant le 811 pour se faire vacciner à la fois contre le virus de la grippe et celui de la COVID-19.

Pour cette campagne, le gouvernement a acheté 1,76 million de doses de vaccin contre la COVID-19 et 2,1 millions de doses de vaccins contre la grippe.

Les autorités sanitaires de l’Alberta encouragent particulièrement les populations à risque à se faire vacciner, mais la vaccination est ouverte à tous et des spécialistes comme les Drs Jia Hu et Lynora Saxinger invitent toute la population à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Le plus vite vous recevrez le vaccin, le mieux ce sera pour vous. La saison des virus est déjà commencée.

« L’an dernier, la saison de la grippe a été particulièrement forte », explique le Dr Jia Hu. Beaucoup d’enfants et de jeunes adultes ont été hospitalisés, certains ont eu besoin d'assistance cardio-respiratoire comme un ventilateur. « Ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui peuvent tomber très malades », avertit le médecin. L'an dernier, 123 personnes sont décédées de la grippe selon les données fournies par le gouvernement albertain.

La Dre Saxinger rappelle l'importance de la vaccination pour protéger toute la population. « Lorsque vous vous protégez contre le virus, vous empêchez une transmission excessive du virus. Une personne non infectée ne peut pas transmettre le virus », rappelle la spécialiste des maladies respiratoires.

Le vaccin contre la COVID-19

Le vaccin proposé protège contre le variant XBB 1.5. Il ne s’agit pas que d’une simple dose de rappel, selon la Dre Lynora Saxinger. « C'est une véritable amélioration, il y a eu beaucoup de changements dans le virus et la réponse immunitaire au vaccin mis à jour devrait être beaucoup plus forte, même contre les souches les plus nouvelles dont nous entendons parler », déclare la docteure.

Vaccin contre la grippe

Le vaccin contre la grippe est développé en amont de la saison grippale. L’efficacité de ce vaccin est donc évaluée toujours après la saison. Malgré tout, les spécialistes conseillent de se faire vacciner parce que même si le taux d’efficacité n’est pas garanti, les chances sont plutôt bonnes. « En moyenne, l'efficacité du vaccin est d'environ de 40 % à 60 %. Il est rare que nous ayons un décalage total. Ça arrive une fois tous les 10 ans », souligne le Dr Jia Hu.

Bientôt un vaccin contre le VRS?

Santé Canada vient d'approuver un vaccin contre le virus respiratoire syncytial. Destiné au 60 ans et plus, il n'est pas encore disponible gratuitement. Le comité consultatif national de l'immunisation n'a pas encore étudié la question de conseiller ou non aux gouvernements d'acheter ce vaccin.