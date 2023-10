Signe d'une certaine vitalité économique, le taux d'inoccupation des artères commerciales de la région a subi une baisse de 4 % comparativement à l’année dernière. Il se situe maintenant à 3,5 % selon une étude réalisée par la firme Côté Mercier.

Dans son étude, l’entreprise d’analyse de données immobilières s’est intéressée à 63 artères de 16 villes québécoises. La situation est particulièrement préoccupante à Québec, Lévis, Trois-Rivières, Drummondville, Montréal et Longueuil. Dans la région, les artères situées au centre-ville d'Alma en font partie, tout comme à Saguenay, soit la rue Saint-Dominique, la rue Racine et le boulevard Talbot.

Le spécialiste en recherche et analyse de données chez Côté Mercier, Christian-Pierre Côté, croit toutefois que la situation s’améliore pour la région.

J’ai jasé avec des évaluateurs agréés pour Évaluation BTF, pour pas les nommer au Saguenay, qui me disaient: "Ça consomme, il y a des sous, il y a des projets bien". La traduction de ce dynamisme-là, c'est l'occupation des locaux commerciaux entre autres, et la donnée qu'on a collectée nous démontre que la vitalité semble bonne , a-t-il mentionné.

Situation plus difficile à Jonquière

Le taux d’inoccupation de la rue Saint-Dominique a connu une baisse majeure, passant de 14,5 % en 2022 à 7,2 % en 2023, ce qui représente une chute de deux à trois fois plus importante que les autres artères étudiées. Toutefois, selon le chercheur, la situation est plus difficile dans ce secteur.

Ouvrir en mode plein écran La situation est plus problématique sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, selon le chercheur. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

La rue Saint-Dominique est particulièrement problématique. C'est l’une des artères qui est difficile à faire revivre, même au Québec. Là, même si on voit qu’il y a eu un petit peu plus d'occupation, il reste que le cadre bâti est vieillissant. L'environnement socio-économique n'est pas si favorable que ça. Il y a des enjeux au niveau de de l'arrondissement, de Jonquière et de la rue Saint-Dominique particulièrement , a expliqué M. Côté, précisant que l'outil qu'il publie depuis quelques années est de plus en plus consulté par des municipalités et des sociétés de développement commercial.

Publicité

Selon lui, il existe une corrélation entre les ventes au détail et l'occupation des locaux. Mais, Christian-Pierre Côté rappelle qu'il y a un ralentissement de la vente au détail depuis trois mois. Le contexte inflationniste, l'après-pandémie et la rareté de la main-d'œuvre peuvent avoir une incidence sur le taux d'inoccupation.

Des commerçants pourraient ainsi être coincés entre une hausse du loyer et des clients qui n'ont plus la capacité de dépenser, croit-il.

D'après le reportage d'Annie-Claude Brisson