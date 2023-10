Courir pour Noah : l’utramarathonien, son fils et la trisomie 21

Marc-Antoine Forand a acheté sa première paire d’espadrilles juste après la naissance Noah, atteint de trisomie 21. La transformation du père en ultramarathonien a en quelque sorte suivi le développement de son fils, déjouant tous les pronostics. Un destin croisé immortalisé dans le nouveau documentaire Courir pour Noah.

Le réalisateur de Québec Samuel T. Scofy a suivi Marc-Antoine Forand dans son plus grand défi à ce jour, en mars 2022. Courir en une semaine les quelque 693 kilomètres séparant New York et Bromont afin d’amasser des fonds pour le Regroupement pour la trisomie 21.

Le défi prend plus de place dans le documentaire, mais en termes de thématique, c’est presque secondaire , lance le réalisateur au sujet de son long métrage diffusé en avant-première au musée de la Civilisation, vendredi soir.

Marc-Antoine Forand a bravé les intempéries durant son périple de sept jours.

Courir pour Noah est d’abord une histoire de famille. Celle de parents, Marc-Antoine et sa conjointe Carolanne, et d’un diagnostic reçu comme une brique sur la tête quelques jours après la naissance de leur fils, en juin 2016.

Je n’acceptais pas que le médecin me dise que mon garçon n’allait pas courir, n’allait pas faire de vélo. Qu’il allait avoir de la difficulté avec son équilibre et qu’il ne marcherait pas avant sept ans. J’ai tout mis en branle pour que Noah voit que c’était possible , relate le père de famille.

D’un défi à l’autre

Lui qui ne faisait pratiquement aucun sport, Forand a trouvé dans la course à pied une échappatoire . Devenu un athlète accompli, quelques années plus tard, il a eu l’idée d’une course longue distance de 21 heures pour amasser des fonds. Puis, l’année suivante, de courir cinq fois 50 kilomètres pour les 5 ans de Noah. Toujours au profit du Regroupement pour la Trisomie 21, un organisme qui vient en aide aux parents d’enfants trisomiques.

Noah Forand est vite devenu une inspiration pour son père.

Les distances et les défis deviennent de plus en plus grands parce que l’idée est de frapper l’imaginaire , explique Marc-Antoine Forand. L’idée de courir de New York, une ville qu’il adore, à son domicile de l'Estrie est née autour d’un souper avec sa conjointe.

Samuel T. Scoffy est tout de suite embarqué dans l’aventure comme réalisateur et commanditaire, lui qui est également copropriétaire de l’entreprise de déjeuners sur le pouce Holos. Ne restait qu’à réussir le défi de près de 17 marathons en sept jours.

S’inspirer de Noah

Conseillé par l'ultramarathonien Mathieu Blanchard, Marc-Antoine Forand a entrepris un entraînement rigoureux consistant non seulement à courir de longues distances, mais aussi à rester debout au moins huit heures par jour, des poids attachés au corps.

Il est parti de New York le 21 mars, journée mondiale de la Trisomie 21, et les sept jours qui ont suivi ont été marqués de haut et de bas, à travers la pluie et la neige. Je pense que je ne me suis jamais rendu aussi haut et aussi bas. Les deux extrêmes sont présents dans le film. On me voit pleurer, mais on me voit aussi en euphorie totale quand j’approche les douanes.

Marc-Antoine Forand à Central Park, à New York, au début de son défi.

N’empêche, le documentaire reste centré autour du petit homme suivant les prouesses de son père. Aujourd’hui âgé de sept ans, Noah a fait mentir les médecins quant à son développement.

C’est un amoureux de la montagne, un coureur qui aime être dans les sentiers comme moi. Il fait du vélo. On fait de la natation toutes les semaines. C’est lui ma source d’inspiration pour mes défis.

Pour les parents des enfants lumière

Avec Courir pour Noah, qui sera disponible gratuitement en ligne à compter du 15 octobre, Marc-Antoine Forand espère faire sa part pour l’inclusion de tous dans la société, tout en nourrissant d’espoir les jeunes parents d’enfants différents .

À première vue, tu as l'impression que ton monde s’écroule et que la vie vient de s’arrêter, mais en rencontrant d’autres parents d’enfants à besoins particuliers, on réalise qu’au contraire il y a une lumière qui s'installe chez eux , relate le père de Noah.