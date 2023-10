La mine Casa Berardi ralentit ses opérations pour assurer sa pérennité

Hecla Québec poursuit sa transition d’une exploitation souterraine à une exploitation de surface à sa mine d’or Casa Berardi, au nord de La Sarre.

Confrontée à une hausse de ses coûts de production exacerbée par l’inflation, la société aurifère a fermé le secteur est de ses opérations souterraines l’été dernier. Elle entend faire la même chose d’ici l’été 2024 avec le secteur ouest. Ces décisions visent à assurer la pérennité de la mine.

On a gardé les chantiers qui étaient rentables. Ç'a fait en sorte que ça ramène la fin des opérations souterraines au milieu de l’année 2024. Cependant, on continue d’explorer dans cette zone. L’espoir, c’est qu’on trouve d’autres ressources proches de nos infrastructures existantes afin qu’on puisse prolonger cette durée de vie , explique Christophe McLean, vice-président et chef des finances chez Hecla Québec.

Environ 350 employés seront touchés par cette décision. Une partie d’entre eux pourront toutefois transiter vers les opérations de surface qui se poursuivront jusqu’en 2027 dans la fosse actuelle. Déjà 200 employés y travaillent. Environ 400 entrepreneurs complètent l’équipe.

Présentement, c’est un contracteur qui nous aide avec l’exploitation de la fosse, mais on va transitionner vers une opération complètement à l’interne. Donc, il va y avoir des possibilités à ce niveau-là , précise M. McLean.

Ouvrir en mode plein écran Christophe McLean, vice-président et chef des finances chez Hecla Québec. Photo : Gracieuseté - Hécla Québec

Une pause de deux ans

Le plan de match d'Hecla Québec prévoit ensuite une pause de deux ans de ses principales activités de minage et d’usinage sur le site, soit de 2028 à 2030. L’entreprise investira alors des sommes importantes pour la relance des opérations avec une nouvelle fosse en 2030.

Au niveau des activités de surface, notre plan à long terme nous amène jusqu’en 2037.

Ce n’est pas un arrêt complet des opérations, poursuit M. McLean. C’est un arrêt au niveau de l’usinage, parce qu’on aura vidé la fosse 160. On n’aura plus de minerai à usiner. Cependant, les permis devraient être obtenus pour la prochaine fosse qui s’en vient. Le décapage va commencer en 2028. Il y aura encore certaines activités de minage, juste pas d’usinage.

Un maire inquiet mais optimiste

Hecla Québec génère des retombées d’environ 100 millions de dollars par année et fait travailler près de 1000 personnes en Abitibi-Ouest. Le maire de La Sarre, Yves Dubé, ne cache pas son inquiétude, mais il se dit optimiste.

C’est le plus gros employeur en Abitibi-Ouest, alors c’est une préoccupation constante, mais je demeure confiant. Jusqu'à date, ils ont toujours été très transparents avec la Ville de La Sarre. J’ai rencontré des dirigeants motivés qui veulent vraiment la pérennité de cette mine. Je leur fais confiance pour la suite. Ils ont un plan de match qui est déjà approuvé pour dire voici où on s’en va. Ça va tourner au ralenti dans les prochaines années, mais ils vont stabiliser une bonne partie de leurs employés. C’est encourageant, même s’il y aura des pertes d’emplois , mentionne Yves Dubé.

La Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest n’a pas souhaité émettre de commentaires. Sa présidente, Émilie Alain, invite les membres de la communauté d'affaires qui auraient des questions à s'informer directement auprès de Hecla Québec.