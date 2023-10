Construction du nouvel aréna des Flames : les premières pelletées en 2024

Après avoir connu de nombreuses péripéties, le projet de construction du nouvel aréna des Flames de Calgary va pouvoir démarrer l’année prochaine.

L’annonce a été faite jeudi en conférence de presse lors de laquelle le gouvernement albertain, la Ville de Calgary et la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), la société qui détient les Flames, ont entériné l’accord de principe signé en avril.

Le feu vert final était suspendu à l’approbation du financement provincial, car les détails de l'entente de principe devaient être d’abord examinés par les députés conservateurs siégeant au Conseil du Trésor.

C’est maintenant chose faite. Nous vous informons que l'accord a été entériné. Le gouvernement de l'Alberta déboursera 330 millions de dollars , a indiqué Devin Dreeshen, le ministre provincial du Transport et des Corridors économiques.

Publicité

Le projet coûtera 1,22 milliard de dollars.

Son financement se répartit entre la Ville de Calgary, qui versera 537,3 millions de dollars, soit 44 % du coût global, tandis que les 56 % restants, soit 686 millions de dollars, seront assumés à 27 % par la province et à 29 % par la CSEC .

Mais comment la Ville de Calgary compte-t-elle débourser un tel montant sachant que ses fonds de réserve pour les projets d’envergure sont moindres?

Selon Michael Thompson, directeur général des services d'infrastructure, la Ville puisera dans ses réserves et dans son fonds de roulement. Il souligne que Calgary recevra près de 750 millions de dollars sous forme de paiements, notamment au titre du bail de location, dans les 35 prochaines années.

Une patinoire publique dans Rivers District

Le financement provincial n'ira pas directement aux travaux, mais plutôt à la préparation et l'acquisition de terrains dans le quartier Rivers District où sera construit le stade.

Ces fonds seront également utilisés pour la construction de routes et des infrastructures à proximité de la zone et l’amélioration de la connectivité des voies de transport en commun. Ils couvriront jusqu'à 50 % les coûts des travaux d’une patinoire communautaire de 1000 places destinée aux jeunes amateurs de hockey du quartier.

Une partie de l’argent public sera utilisé pour financer la démolition du Scotiabank Saddledome, l’aréna actuel.

Ouvrir en mode plein écran Le Saddledome ne sera pas démoli de sitôt. Photo : Getty Images / John Gibson

Difficiles adieux au Saddledome

Selon le ministre Dreeshen, ce démantèlement sera la dernière étape, étant donné que les Flames auront sans doute besoin d’un endroit où accueillir leurs matchs à domicile en attendant leur nouveau joyau.

Nous espérons que le nouvel aréna sera prêt d’ici la saison 2026-2027 , a-t-il dit, en faisant remarquer que la désintégration du Saddledome « sera un jour difficile pour les Albertains ».

Il s'agit d'un bâtiment emblématique [...], qui met fièrement en valeur notre patrimoine [architectural], en plus d’avoir accueilli tant d'événements mémorables.

Le Saddledome a notamment accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 1988, mais l’aréna est l’un des trois plus anciens de la Ligue nationale de hockey. Les deux plus anciens arénas, à New York et à Seattle, ont fait l'objet d’importantes rénovations.

Ouvrir en mode plein écran «Nous espérons que le nouvel aréna sera prêt d’ici la saison 2026-2027», a dit Devin Dreeshen, ministre du Transport et des Corridors économiques de l'Alberta. Photo : Radio-Canada

1500 emplois permanents

Selon la conseillère municipale Sonya Sharp, le projet créera plus de 4700 emplois à temps plein pendant la phase de construction, et 1500 postes permanents une fois le projet achevé.

Publicité

Selon un communiqué conjoint, le projet permettra en outre d'accueillir environ 8000 nouveaux résidents dans le quartier et d'attirer 3 millions de visiteurs par an.

De quoi réjouir la première ministre Danielle Smith, pour qui il s’agit d’ une nouvelle bouffée d'énergie pour la culture, le divertissement et les affaires . Elle a dit s’attendre à ce que la province et Calgary en récoltent les fruits économiques pendant des décennies .

La mairesse Jyoti Gondek espère que le projet contribuera à stimuler l’emploi, notamment dans le secteur de la construction, le tourisme et le commerce de détail. Un point de vue que partage la Chambre de commerce et l'Association des constructeurs de Calgary et la Chambre de commerce