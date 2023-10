Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick pourrait bien revenir sur son projet de centralisation des analyses de laboratoire.

La volonté du gouvernement provincial est que le Centre hospitalier universitaire ( CHU ) Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, s’occupe de tous les tests de microbiologie. Plusieurs analyses de tests de routine seraient envoyées à d’autres hôpitaux.

En juin, des médecins du CHU Dumont prévenaient la province et ses réseaux de santé que l’envoi, l’emballage, la réception de tous ces prélèvements allaient prendre du temps et causer des retards. Luc Cormier, président du comité de sauvegarde des laboratoires du CHU Dumont, disait qu’au minimum 1 250 000 tests de chimie, de sang et d’urine par année seraient envoyés ailleurs.

Tout cela est un plan provisoire. La présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité rappelle qu’une décision finale n'a pas été prise en ce qui concerne le déménagement des tests. L'été devait servir de phase de validation clinique. On comprend que c'est un plan sur papier qui est présenté , dit-elle.

La PDG du réseau de santé Vitalité France Desrosiers.

Il y a d'autres scénarios qui vont être présentés dans les prochaines semaines , a affirmé la Dre France Desrosiers dans une entrevue.

Il y a des tests qui doivent rester dans nos hôpitaux , a ajouté la dirigeante de Vitalité. Cela est nécessaire pour obtenir des résultats dans des délais raisonnables, dit-elle, ainsi que pour assurer la survie des programmes de formation.

Dans une lettre dont Radio-Canada Acadie a obtenu copie, écrite par le ministre de la Santé, Bruce Fitch, le 4 août 2023 à la Dre Michèle Michaud, alors présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, on assure que les équipes de planification ont pris note qu’exprimaient les médecins à ce sujet.

Je tiens à assurer la Société médicale du Nouveau-Brunswick qu’il y aura d’autres consultations de médecins avant que tout changement soit apporté , écrit Bruce Fitch.

Dans une déclaration écrite à Radio-Canada, jeudi, la Dre Paula Keating — qui a pris cette semaine la relève de la Dre Michaud comme présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick — a dit ne pas être rassurée.

Le ministre de la Santé s’était engagé à ne pas aller de l’avant avec le projet tel qu’il avait été présenté initialement sans consulter davantage les professionnels de la santé. En dépit de cet engagement, l’initiative semble cependant se poursuivre, et les médecins demeurent préoccupés par ses effets potentiels sur la santé et la sécurité des patients , écrit la Dre Keating.

Bruce Fitch est le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick.

L’ordre professionnel qui représente quelque 2000 médecins dans la province aimerait que le gouvernement fasse rapidement le point sur l’avancement de son projet.

La pdg du Réseau de santé Vitalité croit tout de même que certains éléments avancés jusqu’à maintenant sont pertinents.

Il y a certains types de tests que c'est logique qu'ils se déménagent d'une place à l'autre. Le meilleur exemple qu'on pourrait vous partager, c'est les tests en lien avec [...] la pandémie , a dit la Dre Desrosiers.

Notre laboratoire au CHU Georges Dumont recevait tous les tests pour la COVID de toute la province, et ils étaient très efficaces. ils étaient un des centres — sinon le centre le plus efficace — au Canada pour les retours de résultats , mentionne-t-elle.

France Desrosiers estime qu'il y a de la place pour davantage d'entraide et pour l'optimisation des services de laboratoire dans la province.

