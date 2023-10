L’état des routes 11 et 17, toujours un sujet chaud dans le Restigouche

Les élus du Restigouche réitèrent leurs demandes au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour l'amélioration des deux principales routes de la région : la Route 17 et la Route 11. Ils ont récemment rencontré le nouveau ministre des Transports et de l'Infrastructure pour faire passer leur message.

L’année dernière, nous avons perdu deux vies en raison des conditions de la route , dénonce le président de la Commission des services régionaux du Restigouche, Brad Mann, en parlant de la Route 17.

En mars dernier, la commission a demandé et obtenu une rencontre avec le ministre des Transports de l'époque, Jeff Carr, afin de présenter ses préoccupations.

Les élus présents étaient ressortis satisfaits de la rencontre, même si Brad Mann ajoute que les problèmes ne seront peut-être pas tous réglés cet hiver .

Ouvrir en mode plein écran Des voitures à peine visibles dans la poudrerie circulent sur une seule voie de la route enneigée, dans la région de Kedgwick et de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Toutefois, le ministre Jeff Carr a récemment été remplacé par Richard Ames. Une délégation du Restigouche s’est donc rendue à Fredericton récemment afin de sensibiliser le nouveau ministre aux enjeux de la région.

Publicité

Je suis satisfait. On a rencontré non seulement le ministre Ames mais toute son équipe, je trouve que c’est pertinent. Veux, veux pas, un ministre, est là pis 4 ans après il est parti , explique le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier.

Un meilleur entretien et des clôtures

Les participants ont été rassurés qu'une surveillance accrue jour et nuit sera en vigueur cet hiver sur les routes majeures afin d'assurer un meilleur entretien.

Les élus présents ont aussi réclamé la réfection de certains tronçons en mauvais état sur la Route 11, ainsi que l'installation de clôtures de protection contre les originaux sur deux routes.

On leur a donné les endroits pertinents où on aurait besoin des clôtures pour empêcher les animaux de traverser. Ils nous ont bien écoutés et ils sont d'accord avec nous que oui, il va falloir qu'il y en ait , ajoute Normand Pelletier.

Brad Mann estime que les routes doivent être sécuritaires, surtout si les gens sont appelés de plus en plus à se déplacer pour divers services, notamment, les services de santé.

Ouvrir en mode plein écran La route 17 dans le nord du Nouveau-Brunswick, lors d'une tempête de neige. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Pour que ces projets se concrétisent, du financement doit faire partie du prochain budget en immobilisation du ministère des Transports.

Publicité

C'est pour le financement qu'il va falloir qu'on mette un peu plus de pression sur le gouvernement , dit Normand Pelletier.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a récemment annoncé des fonds pour la construction de voies de dépassement sur la Route 11, entre Bouctouche et Miramichi.

D'après un reportage de Serge Bouchard