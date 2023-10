Un nouveau plan visant à revitaliser le parc Wascana pour la prochaine décennie

La Commission de la capitale provinciale de la Saskatchewan est actuellement en train de développer son nouveau plan directeur du centre Wascana. Ce dernier servira de guide pour revitaliser le parc du même nom, en plein cœur de Regina, et ce pour les dix prochaines années.

Il y a tellement de gens qui veulent utiliser cet espace. Quels types d'améliorations pouvons-nous apporter au cours des 10 prochaines années et des 100 prochaines années? , se questionne la directrice générale de la Commission, Jenna Schroeder.

Initié pour la première fois en 1913, l’organisme en est aujourd’hui à son 11e plan directeur pour le parc Wascana.

Une première version de ce 11e plan a été présentée au public en début de semaine afin de recueillir de la rétroaction de la part des usagers et des Réginois.

Pour le moment, la Commission de la capitale provinciale a notamment entendu des inquiétudes concernant l'encombrement des sentiers. Certains participants ont également partagé le fait qu’ils éprouvent de la confusion concernant ce que les gens peuvent et ne peuvent pas faire au sein du parc Wascana.

Cette année, cette consultation publique s’est aussi élargie à de nouveaux groupes démographiques.

C'est la première fois, dans le cadre de l'un de nos plans directeurs, que nous demandons intentionnellement aux membres de la communauté autochtone de venir s'engager avec nous , explique Jenna Schroeder.

La création d'espace permettant la tenue de cérémonies et d’activités autochtone de même que la réintroduction de plantes indigènes ont notamment été suggérées lors des conversations.

L'élaboration d’un tel plan pour la prochaine décennie permet au parc d’évoluer avec les Réginois qui le parcourent, pour certains sur une base quasi quotidienne.

Au début, quand tu marchais autour du parc, tu marchais souvent dans la bouette, mais aujourd’hui tu peux faire le tour du parc et il y a des trottoirs partout , explique, par exemple, Hartland Jessome, un habitant de Regina. Le parc, it's a living thing. C’est fait pour les gens et ça s’adapte aux changements de la vie avec ce qui se passe à Regina.

Les Réginois qui désirent offrir leur rétroaction à la Commission de la capitale provinciale ont jusqu’au 17 octobre pour répondre en ligne au sondage de l’organisme.

Avec les informations de Bryanna Frankel