Les amateurs de tennis de Waterloo, en Estrie, peuvent maintenant pratiquer leur sport préféré douze mois par an. Tennis Canada a inauguré ce jeudi un dôme gonflable couvrant les quatre terrains du club de tennis François Godbout. Il s’agit du premier projet du genre au Québec.

La réalisation du dôme au Club de tennis François Godbout a coûté 1,6 million de dollars. Tennis Canada souhaite d’ailleurs posséder 160 courts couverts dans 30 infrastructures au pays d'ici 2029. Une initiative similaire a été inaugurée à Edmonton. Une autre le sera dans le courant des prochaines semaines en Ontario.

Les amateurs de tennis de Waterloo peuvent maintenant pratiquer leur sport préféré douze mois par an grâce à un dôme gonflable. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Jouer à l'année à moindre coût

De hauts dirigeants de Tennis Canada, dont Eugène Lapierre, ancien directeur de l’Omnium Banque Nationale et conseiller spécial chez Tennis Canada, étaient à Waterloo ce jeudi pour inaugurer ce premier dôme dans la province qui permettra de jouer à l'année à moindre coût.

Tout le monde pourra jouer à l’année d’une façon abordable. [...] C’est la démocratisation du tennis qui arrive avec ça.

Waterloo est la première ville du Québec à être sélectionnée par Tennis Canada. D'ici 2029, ce sont 30 dômes du genre qui seront aménagés partout au Canada afin d'accroître la participation des jeunes.

François Godbout veut redonner à sa ville natale

Désormais âgé de 85 ans, François Godbout a été l'un des meilleurs joueurs de tennis au pays dans les années 60 et 70. Juge à la retraite, il a même représenté le Canada en Coupe Davis avec Robert Bob Bédard. Aujourd'hui, il veut redonner à sa ville natale une partie de ce qu'il a reçu.

Désormais âgé de 85 ans, François Godbout a été l'un des meilleurs joueurs de tennis au pays dans les années 60 et 70. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Si on veut développer des jeunes au Canada, il faut avoir du tennis couvert. [...] Que ça se passe chez moi, à Waterloo, c’est très émouvant.

La Ville de Waterloo a investi 500 000 $ dans le centre de tennis. Quant à Tennis Canada, Rogers et Desjardins, ils ont injecté 200 000 $ chacun. C'est un investissement important. On pouvait le faire étant donné la santé financière de la ville à cause du boom immobilier qui se passe à Waterloo , fait savoir le maire Jean-Marc Lachapelle.

Ça nous permet d’attirer une clientèle qu’on n’avait pas auparavant.

Une structure gonflable coûte trois fois moins cher qu'un bâtiment standard abritant des terrains. Ce qui permet de louer un terrain pour la somme de 30 $ l'heure.

Avec les informations de Jean Arel