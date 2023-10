La démolition des palissades du Fort Gibraltar ne fait pas l’unanimité

La démolition annoncée des palissades en bois du Fort Gibraltar, après un accident qui a fait de nombreux blessés au mois de mai, ne fait pas l'unanimité dans la communauté franco-manitobaine. Le Festival du Voyageur affirme vouloir reconstruire une nouvelle structure.

Mercredi soir, le Festival du Voyageur l'a annoncé lors de son assemblée générale annuelle. L'organisation compte tenir son prochain festival, du 16 au 25 février 2024, au parc Whittier comme chaque année.

La nouvelle directrice générale du Festival du Voyageur, Breanne Lavallée-Heckert, affirmait ne pas avoir de détail sur l'échéancier de la démolition. Ce qu'on peut partager, c'est que le site va être sécurisé pour le festival 2024 , précise-t-elle

Ouvrir en mode plein écran Breanne Lavallée-Heckert, directrice générale du Festival du Voyageur. Photo : Radio-Canada

Gérant des opérations des sites au Festival du Voyageur pendant plus de 20 ans, Raymond Garand se dit attristé de la décision.

Ça me fait mal au cœur. L'histoire des voyageurs me tient à cœur. Les forts du Canada sont une partie importante. Sans les forts, on n’aurait probablement pas les Métis qui sont nés à travers les gens de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de la Compagnie du Nord-Ouest , témoigne-t-il.

Il reste perplexe devant cette décision de détruire les murs plutôt que de remettre en état la passerelle. Par exemple, si tu rentrais chez moi et que mon perron s'écrasait sous tes pieds et te faisait mal, je ne détruis pas ma maison , illustre-t-il.

Le 31 mai 2023, une passerelle s'est effondrée au Fort Gibraltar lors d'une visite scolaire. Dix-huit personnes, principalement des enfants, avaient été transportées à l'hôpital.

La décision de démanteler les murs du Fort Gibraltar déplaît aussi au directeur général d'Entreprise Riel, Normand Gousseau. Il reste toutefois nuancé et suppose que la décision du Festival du Voyageur était nécessaire.

Quand on parle du tourisme et des attraits touristiques qui ne sont pas si nombreux que ça dans la francophonie, le Festival du Voyageur et le Fort Gibraltar sont deux attraits qui sont souvent notés comme étant numéro un dans la province au niveau de la francophonie. De démanteler une partie de ça, c'est inquiétant , partage Normand Gousseau.

Ouvrir en mode plein écran Philippe Mailhot, historien. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour l'historien Philippe Mailhot, le démantèlement des palissades du Fort Gibraltar ne dénaturera pas son intégrité historique.

Tous les forts, tous les postes de traite, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas de murs , explique-t-il. Les murs étaient plus ou moins une belle clôture, mais pas nécessairement pour se défendre contre des ennemis.

Il indique que même s'il n'y a pas de murs il y a toujours des façons de faire de l'interprétation et avec des indicateurs visuels de l'endroit où étaient les murs.

Après des mois de fermeture et d'événements annulés au Fort Gibraltar, l'ancien directeur général du Musée de Saint-Boniface, Philippe Mailhot, souligne l'importance pour les organismes à but non lucratif de disposer de sources de revenus. Il insiste sur l'importance pour le Festival du Voyageur de pouvoir retrouver l'accès aux bâtiments sur le site pour les locations de salles et les tournées historiques sur le site.

Le président du conseil d'administration du Festival du Voyageur, Eric Plamondon, a affirmé, mercredi, qu’après le festival de 2024, l’organisme consultera la communauté pour conceptualiser un nouveau fort.

Le doyen de l'Ordre des Voyageurs officiels, David Dandeneau, ne craint pas le démantèlement des palissades et le futur pour le site du Fort Gibraltar.

Il ne faut pas avoir peur du changement. Si on pense comme les Voyageurs, ils n'ont pas eu peur des changements et ils ont évolué avec les obstacles et les conflits qu' ils rencontraient , philosophe-t-il.

Avec les informations d'Anne-Charlotte Carignan et de Magalie Chinchilla Chaput