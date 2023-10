4 jours d’arts traditionnels au Domaine Maizerets

Concerts, veillées de danse, joute chantée et ateliers : petits et grands sont invités à se rassembler pour Les Rendez-vous ès trad. Les arts traditionnels sous toutes ses formes y seront célébrés en grand.

Avoir un rendez-vous fort dans l’année, c’est important pour faire valoir et regrouper toutes les formes d’art traditionnelles dans un même événement , assure Cassandre Lambert-Pellerin, co-directrice du Centre de valorisation du patrimoine vivant (CVPV).

C’est la première fois, en 32 ans, que les Rendez-vous ès trad se déroulent à l’extérieur au Domaine Maizerets. Un immense chapiteau chauffé et muni d’un plancher de bois sera le théâtre d’une panoplie d’activités.

Le chapiteau est le cœur de l’événement, explique Mme Lambert-Pellerin. Si la météo nous le permet, on va aussi aller se promener sur le terrain pour des spectacles déambulatoires, des balades contées, un tour du patrimoine naturel et plusieurs autres.

Un volet artisanal, incluant des démonstrations de savoir-faire, sera présenté juste à côté, au Chalet Lacroix. L'œuvre collective 1001 boutons y sera aussi exposée. D’ailleurs, il nous reste vraiment beaucoup de boutons de notre collecte du printemps dernier : on offre aux gens de venir faire un atelier de boutons et ils pourront repartir avec leur création! , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les différentes créations seront par la suite assemblées pour en faire une grande courtepointe. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Une passion à partager

L’équipe du CVPV carbure à la passion, à l’amour profond qu’elle porte aux arts traditionnels et au patrimoine vivant. C’est en multipliant les occasions de rencontre, comme les Rendez-vous è trad proposent, que l’équipe souhaite transmettre ces répertoires et ces savoir-faire.

Le milieu du patrimoine vivant est tellement ouvert, raconte la co-directrice. Il faut venir sans a priori. Ici, le public néophyte, habitué et les artistes se retrouvent sur un même pied d’égalité. L’idée, c’est vraiment la rencontre.

Même son de cloche du côté de Gabrielle Bouthillier, artiste et animatrice de la joute chantée et de la randonnée chantée. Ce qui me passionne réellement, c’est de servir à la transmission, donc de permettre aux gens de retrouver un accès aux répertoires de tradition orale et de mieux le comprendre pour pouvoir se le réapproprier.

Ouvrir en mode plein écran L’organisme a récolté, en juin, des milliers de boutons en don. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

L’essayer, c’est le préserver

Mme Bouthillier pousse la réflexion un peu plus loin, questionnant aussi notre rôle vis-à-vis de la culture, à une époque où la surconsommation est partout. On nous a pas offert beaucoup d’autres modèles que celui de consommer notre culture. Mais dans le patrimoine vivant, sous toutes ses formes, on passe d’un consommateur passif à un praticien actif. C’est extrêmement démocratique.

Elle voit d’ailleurs le partage comme un moyen durable d’assurer la pérennité des arts traditionnels. Ça donne la chance à tout le monde de jouer son rôle dans la pratique de ce matériel-là, la transmission, la sauvegarde, et je pense que les gens ont tout à gagner de l’essayer.

Les Rendez-vous ès trad se passent au Domaine Maizerets jusqu’au 9 octobre. Plusieurs activités proposées sont gratuites.