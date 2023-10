À Queen’s Park, l’affaire de la ceinture de verdure a réveillé le spectre d’un autre scandale qui a marqué la scène politique ontarienne il y a une dizaine d’années : les centrales au gaz.

Tous les partis y font référence ces jours-ci. Même au plus fort du scandale des centrales au gaz sous les libéraux, le gouvernement n’était pas dans un tel désarroi , affirmait la cheffe du NPD , Marit Stiles, à la reprise des travaux parlementaires. N’oublions pas les centrales au gaz qui nous ont coûté un milliard de dollars et pour lesquelles nous payons encore , a lancé quant à lui le premier ministre Doug Ford. Y a-t-il des parallèles à dresser entre ces deux affaires?

Centrales au gaz : récit accéléré

Dans les années 2000, l’Ontario s’associe à deux compagnies pour construire deux centrales, à Mississauga et Oakville. La province veut alors répondre à la demande croissante en énergie dans le Grand Toronto. Mais ces plans, impopulaires, se heurtent à l’opposition des communautés locales. Le gouvernement libéral de Dalton McGuinty finit par les annuler successivement : d’abord le projet d’Oakville, puis en pleine campagne électorale de 2011, celui de Mississauga. Les centrales seront déménagées.

Ouvrir en mode plein écran Le projet de centrale au gaz naturel à Mississauga a été abandonné après le début des travaux de construction. Photo : Radio-Canada / Mark Chambers

C’est une décision politique : les libéraux voulaient courtiser les électeurs des régions concernées - des sièges clés - pour leur permettre de rester au pouvoir. Une décision également coûteuse, puisque les entreprises impliquées doivent être compensées : dans un rapport (Nouvelle fenêtre) en octobre 2013, la vérificatrice générale Bonnie Lysyk conclut qu’il en coûtera jusqu’à 815 millions de dollars aux contribuables pour couvrir l’annulation de la centrale d’Oakville, alors que les libéraux estimaient ces coûts à 40 millions $. Pour l’annulation combinée des deux centrales, la facture grimpe à 1 milliard $.

Le gouvernement libéral est accusé non seulement d’avoir acheté des sièges au prix fort, mais aussi d’avoir menti. La controverse ne s’arrête pas là. Des milliers de documents et des témoignages font aussi la lumière sur des pratiques de dissimulation. Au milieu de tout ça, le premier ministre Dalton McGuinty cause la surprise en annonçant sa démission.

Ouvrir en mode plein écran Kathleen Wynne a hérité du scandale des centrales au gaz après avoir succédé à Dalton McGuinty en janvier 2013. Photo : Radio-Canada

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) ouvre aussi une enquête : le chef de cabinet du premier ministre, David Livingston, est accusé d’avoir demandé au conjoint d’une ex-employée de McGuinty, Laura Miller, d’effacer des disques durs qui contenaient des informations sur le scandale. M. Livingston est reconnu coupable et condamné à quatre mois de prison.

Des histoires différentes, mais pas sans liens

Les temps, le contexte et les acteurs politiques sont différents , insiste Nelson Wiseman, professeur émérite de science politique à l’Université de Toronto, quand vient le temps de comparer ce scandale à celui du jour, la ceinture de verdure.

Ces histoires n’ont pas le même point de départ, observe John Milloy, ancien ministre libéral, maintenant professeur adjoint d’éthique publique au collège universitaire Martin Luther. Au moment d’annuler les centrales au gaz, tout le monde , l'opposition comme le gouvernement, était d’accord pour le faire, dit-il. C’est surtout le camouflage, par la suite, qui a fait décoller la controverse. Avec la ceinture de verdure, on a un gouvernement qui a décidé derrière des portes fermées de prendre une grande décision, de développer les terres protégées contre la communauté, contre les opinions , avance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Doug Ford continue de se défendre en Chambre dans le dossier de la ceinture de verdure. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le professeur Wiseman fait remarquer que le mensonge est tout de même un point commun à ces deux affaires, qui ont entaché l’image des gouvernements en place. Ford a menti encore et encore, en disant qu’il ne toucherait pas à la ceinture de verdure . Dans les deux scandales, des rapports de la vérificatrice générale ont également joué un rôle central.

Il y a aussi eu des répercussions politiques concrètes : dans le cas de la ceinture de verdure, la démission de deux ministres et deux employés politiques. Le cabinet Ford a également assisté au départ d’un troisième ministre, pour des raisons toutes autres, mais qui contribue à une apparence d’instabilité.

Un comité pour approfondir

Pour l’instant, le dossier de la ceinture de verdure reste d’actualité malgré la volte-face du gouvernement Ford, parce que les partis d’opposition continuent d’exiger des éclaircissements, un portrait complet. La durée du scandale dépendra des informations qui continueront d’émerger, et des outils employés pour les déterrer. L’opposition a de nouveau sollicité les bureaux du commissaire à l’intégrité et du vérificateur général pour d’autres enquêtes.

À l’époque des centrales au gaz, c’est surtout un comité d’enquête qui a permis d’aller au fond de l’affaire et d’en dévoiler toute l’ampleur. Les libéraux formaient alors un gouvernement minoritaire, ce qui a permis aux partis d'opposition d’exercer leurs pouvoirs pour extraire de l’information.

Gilles Bisson, ancien député néodémocrate de Timmins, siégeait à ce comité. C'étaient les conservateurs, avec nous, qui l’avaient demandé au gouvernement libéral. Pourquoi? Pour s'assurer qu'à la fin de la journée, cette affaire-là ne se répète pas. Un comité donne l'habileté de demander pour des documents, de demander à des témoins de venir nous parler.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Bisson, ancien député du NPD. (Archives) Photo : Radio-Canada

Le NPD tente aujourd'hui la même tactique, mais sa demande a été rejetée par les progressistes-conservateurs. Il n'y a aucun avantage pour le gouvernement à faire la lumière sur cette question , estime Nelson Wiseman.

Avec un gouvernement majoritaire, c'est vrai que c’est difficile d'avoir le même niveau d'enquête , reconnaît John Milloy. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions. Le processus de prise de décision est questionnable, le rôle des adjoints politiques, les liens entre le gouvernement et les [promoteurs], le voyage à Las Vegas... Je pense que l’histoire est loin d'être terminée.

Quoi qu'il arrive, ça dépend des pressions que le gouvernement sent, non seulement de l'Assemblée, mais aussi du public et des médias , renchérit M. Bisson. Le public prend ça au sérieux, même ici à Timmins, où on est loin, le monde en parle. Ils disent : "On pensait que M. Ford était pour être différent, mais ça a l'air qu’il est non seulement le même, peut être pire dans le sens de l’ampleur de cette controverse".

Possible enquête policière?

Dans le scandale des centrales, il y a eu une enquête policière, des accusations, un procès et une condamnation. Le même scénario est-il possible aujourd’hui?

La PPO a passé les derniers mois à examiner l’affaire de la ceinture de verdure, avant de la transmettre à la GRC, qui doit déterminer s’il y a matière à poursuites criminelles.

Il faudra vraiment un dossier béton, selon Nelson Wiseman. La police hésite beaucoup à porter plainte lorsque la politique est impliquée. Leur attitude généralement c’est de dire : "C'est une question politique, si les gens n’aiment pas ça, qu'ils renversent le gouvernement".

Ouvrir en mode plein écran David Livingston a été reconnu coupable de tentative de méfait et d'utilisation illégale de matériel informatique et son ex-adjointe, Laura Miller, acquittée, à l'issue d'un procès en lien avec le scandale des centrales au gaz. Photo : La Presse canadienne / Colin Perkel (montage: Radio-Canada)

Dans tous les cas, un tel processus judiciaire prend du temps. Pour les centrales au gaz, ce n’est qu’en décembre 2015 que des accusations ont été déposées contre Livingston et Miller. Leur procès a commencé près de deux ans plus tard, et le verdict est tombé en janvier 2018, presque huit ans après l’annulation d’une première centrale.