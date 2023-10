Les conducteurs syndiqués du service du transport du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (CSSRDS) seront en grève les 16 et 17 octobre. Les parents devront toutefois assumer le transport scolaire pour leurs jeunes. Des solutions sont toutefois proposées pour ceux qui éprouvent des difficultés à offrir un transport à leurs enfants.

Tout d’abord, on encourage fortement le covoiturage pour un paquet de raisons, pour que les gens se rendent service bien évidemment entre eux s’ils ne peuvent pas se déplacer. On s’attend à avoir un achalandage important de voitures. Si on utilise le covoiturage, on va réduire ce nombre de voitures aux abords des écoles. On demande, étant donné que la température est encore clémente, pour les élèves qui ne demeurent pas très loin, de marcher , a indiqué la coordonnatrice des communications, Louise Noël.

Toutes les activités de services éducatifs sont maintenues dans les établissements scolaires. Les activités parascolaires auront aussi lieu, à condition qu’elles ne requièrent pas de transport.

Je pense particulièrement à nos élèves du sport-études, les activités sont maintenues mais le transport n’est pas assuré. Ça revient aux parents de transporter leurs enfants , ajoute-t-elle.

En raison de la pénurie de personnel, le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay ne pourra accueillir d’élèves supplémentaires dans ses services de garde.

Le CSSRDS s’attend par ailleurs à ce que des parents gardent leurs enfants à la maison lors de ces journées.