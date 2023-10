Saskatoon, une galerie à ciel ouvert grâce à ses œuvres d’art publiques

Un peu partout à travers Saskatoon, on retrouve diverses œuvres d’art qui colorent et égaillent le paysage de la ville. Or, depuis cette semaine, les habitants de la Ville des Ponts ont la chance de découvrir trois nouvelles œuvres qui ont fait leur place dans cette galerie urbaine à ciel ouvert.

En plein cœur du centre-ville, devant le cinéma Scotiabank Theatre et le pont Sid Buckwold, deux artistes s'attellent à terminer deux immenses murales. La première représente deux cavaliers cris qui chevauchent leurs chevaux à travers les plaines tandis que la seconde illustre des lys des prairies avec une touche de modernisme.

« J'ai choisi de peindre deux cavaliers autochtones en hommage à mon propre héritage familial, mais également par respect pour les Premières Nations de la Saskatchewan », explique l'artiste d'origine métisse, Kent Ness. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Je voulais faire quelque chose qui serait vibrant et coloré , explique Kent Ness, l’artiste derrière la murale des cavaliers. C’est un mur qui vous accueille dans le centre-ville lorsque vous arrivez par le pont [...] je voulais donc que la murale parle et résonne auprès du plus grand nombre.

Je voulais faire quelque chose dont les gens de la ville pourraient être fiers.

Le peintre et muraliste souligne par ailleurs l’importance de l’art public dans la vie urbaine. Il se réjouit notamment de voir la Ville et les entreprises s'allier avec des artistes pour illuminer les quartiers .

« Je voulais faire une œuvre un peu plus abstraite, mais qu'on reconnaîtrait quand même. C'est donc une interprétation moderne d'une fleur et d'un style de peinture plus traditionnel », explique Josh Jacobson au sujet de ses lys des prairies. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Même son de cloche de la part de son collègue, Josh Jacobson, à qui l’on doit la nouvelle murale des lys des prairies.

C’est super de voir la quantité d'œuvres d’art publiques que l’on retrouve à Saskatoon depuis quelques années , explique-t-il. Il y a eu beaucoup de murales de peintes juste cette année. Je suis vraiment heureux de faire partie de ce mouvement.

L'abribus de Vanessa Hyggen est inspiré de l'appel à l'action 79 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Un peu plus au sud-est du centre-ville, la municipalité a également dévoilé cette semaine son cinquième abribus artistique.

Ce dernier a été créé par l’artiste Vanessa Hyggen afin de sensibiliser au sort des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. L'œuvre s’inscrit dans le cadre de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones.

C’est un projet différent de tout ce que j’ai déjà fait , explique Mme Hyggen.

Nous voulons que cette œuvre s’inscrive dans la durée afin qu’elle continue de sensibiliser la population au sort [des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées] , ajoute-t-elle.

Cet abribus était un nouveau défi pour l'artiste Vanessa Hyggen. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

J'espère que les gens prendront le temps d’apprendre sur le sujet et comprendront l’importance [des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées] , conclut Vanessa Hyggen.

Avec les informations de Raphaële Frigon