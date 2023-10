Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, manque de connaissances sur la réalité démographique des anglophones de la Gaspésie, selon le président de la Table régionale de concertation des aînés de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et maire d'Escuminac, Bruce Wafer.

Christian Dubé a déploré, la semaine dernière, l'affichage de postes d'infirmières avec des exigences d’anglais au CISSS de la Gaspésie. Le ministre avait alors affirmé que l'exigence du bilinguisme ne faisait pas partie des priorités de son ministère.

Cet affichage avait aussi été dénoncé par le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ). Le Syndicat jugeait discriminatoires certaines pratiques d’embauche du CISSS de la Gaspésie, notamment l'affichage de postes d'infirmières et d'infirmières auxiliaires réservés aux personnes bilingues.

Mais pour Bruce Wafer, président de la Table régionale de concertation des aînés de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et maire d'Escuminac, ces prises de position démontrent une méconnaissance des besoins des minorités anglophones de la péninsule.

C’est malheureux, particulièrement pour les aînés unilingues qui sont vulnérables. On parle d’inclusion, que tout le monde fait partie de la grande famille québécoise, mais il y a du monde qui ont besoin d’un peu plus d’aide et de reconnaissance de leurs besoins.

Des communautés anglophones présentes sur le territoire

La Gaspésie compte plusieurs communautés anglophones historiques sur son territoire, comme à Escuminac, Gaspé, New Carlisle ou Shigawake. Elle compte aussi les communautés mi'kmaq de Listuguj et de Gesgapegiag.

Certains membres de ces communautés sont vieillissants, n’ont pas eu l’occasion d’apprendre le français et ont des besoins particuliers qui doivent être pris en considération, selon Bruce Wafer.

Quand on est patient, on est dans une situation vulnérable de santé, c’est un stressant, alors de ne pas être à l’aise d’échanger en français, ça rajoute un niveau de stress supplémentaire , raconte-t-il.

C’est juste de rendre la vie facile pour tout le monde.

L’élu rappelle qu’il existe un plan d’action au sein du réseau de la santé pour favoriser l’accès aux soins pour les communautés anglophones.

C’est reconnu qu’à certains endroits, c’est stratégique d’avoir des gens qui sont capables de parler anglais , explique-t-il.

Bruce Wafer indique qu’il existe aussi un service d’accompagnement et de traduction pour les personnes unilingues offert par le Committee for Anglophone Social Action, appelé aussi CASA.

De tels services sont surtout offerts pour des soins de santé spécialisés qui sont fournis en dehors du territoire gaspésien.

Côté organisme communautaire, on met aussi la main à la pâte pour aider notre population , raconte-t-il.

Pas de réaction du cabinet du ministre

Le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. L’organisme CASA et le CISSS de la Gaspésie ont refusé nos demandes d'entrevue.

Vision Gaspé-Percé Now reconnaît l'importance, pour les individus, de pouvoir accéder aux services sociaux et de santé dans la langue de leur choix. L'élimination des obstacles à l'accès aux soins, comme les barrières linguistiques, réduit les risques d'effets négatifs sur la santé , a indiqué, par écrit, Jessica Synnott, directrice générale de Vision Gaspé-Percé Now.

Par écrit, son porte-parole rappelle l'importance d'afficher certains postes qui présentent des exigences minimales d'anglais pour répondre au besoin de services de certains usagers de la population anglophone de la Gaspésie.