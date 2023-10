Le climat politique actuel constitue une menace pour les jeunes issus de familles musulmanes, selon l'Association musulmane du Canada (MAC).

Le mois dernier, une série de manifestations contre les cours d’éducation sexuelle, contre l'enseignement de l'identité de genre dans les écoles et pour les droits parentaux a été défiée par des contre-manifestants un peu partout au pays. Ces manifestations ont été dénoncées par plusieurs politiciens et appuyées par d’autres.

La semaine dernière, l'Association musulmane du Canada (MAC), qui affirme représenter 55 000 personnes en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, a publié une déclaration en ligne pour appeler le premier ministre Justin Trudeau, les conseils scolaires, les syndicats et certains médias à présenter des excuses pour avoir qualifié les manifestations pacifiques de milliers de parents préoccupés de haineuses .

Or, des experts et des musulmans LGBTQ condamnent les revendications de l'Association musulmane du Canada et affirment que cette position nie l’existence de musulmans LGBTQ et que ceux-ci font face à une discrimination accrue dans leurs propres familles et dans leur propre communauté religieuse.

Publicité

Une célébration obligatoire de la communauté LGBTQ

Le mercredi 20 septembre, des milliers de musulmans, rejoints par d'autres groupes confessionnels, ont manifesté pour exprimer leurs préoccupations, réclamant leurs droits en tant que parents par rapport à l'éducation de leurs enfants , précise la déclaration de la MAC . Les déclarations des dirigeants canadiens et des conseils scolaires font augmenter le risque que les enfants musulmans fassent l'objet d'un harcèlement accru dans les écoles, de la part tant des éducateurs que de leurs pairs.

Cette déclaration a suscité des centaines de réponses sur les médias sociaux. Elle bénéficie également du soutien du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, et a été retransmise par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

La MAC a déclaré qu'elle souhaite que les écoles reconnaissent les droits religieux et estime que la célébration obligatoire de la communauté LGBTQ , y compris l'obligation directe ou indirecte de participer à des événements et à des activités de la Fierté, constitue une violation des droits des musulmans .

À une demande d'entrevue de la CBC, la MAC a répondu qu'elle ne ferait pas d'autres commentaires pour le moment .

De son côté, M. Trudeau a déclaré qu'il s'opposera toujours à l'intolérance lorsqu'elle existe. Il a également souligné ceci : Je n'ai jamais suggéré que quelqu'un qui s'inquiète des droits parentaux est en quelque sorte rempli de haine et d'intolérance.

Ouvrir en mode plein écran Les contre-manifestants se sont opposés aux manifestants un peu partout au pays le mois dernier. (Archives) Photo : Radio-Canada / James Young

Or, si la MAC affirme que les enfants musulmans sont à risque de subir du harcèlement, plusieurs musulmans queer et leurs alliés affirment que le soutien musulman au mouvement des droits parentaux nuit aux musulmans queer, car il nie leur existence.

Publicité

Pour moi, en tant que musulman gai, [...] ils ne me représentent pas , a déclaré un homme de l'Ontario, que la CBC News ne nomme pas par crainte de représailles contre sa famille, en parlant de la MAC . Je trouve cela vraiment dégoûtant de voir une telle déclaration et leur soutien à la haine. Je pense que cela va à l'encontre du message de l'islam.

Un mouvement qui s’intensifie

À la suite des manifestations, plusieurs conseils scolaires ont publié des déclarations en signe de soutien aux étudiants LGBTQ .

Dans nos écoles, nous ne disons pas aux étudiants qui ils devraient être, mais nous les accueillons tels qu'ils sont , indique une déclaration du 19 septembre du Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB). Nous le faisons en mettant l'accent sur leur apprentissage scolaire et en favorisant un sentiment d'appartenance, comme prévu dans le programme d'études de l'Ontario et dans le Code des droits de la personne de l'Ontario.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a affirmé qu'il utiliserait la disposition de dérogation pour faire passer sa politique sur l'identité de genre dans les écoles. Cette décision fait suite à celle d'un juge d'accorder une injonction qui empêche temporairement l'implantation de cette politique.

La résistance à l'éducation sexuelle, y compris les réalités LGBTQ et l'identité de genre, provient de personnes de diverses confessions et de groupes socialement conservateurs, et elle s'intensifie, selon Momin Rahman, professeur de sociologie à l'Université Trent, à Peterborough, en Ontario.

Il a déclaré que la position de la MAC nie l’existence des enfants musulmans queer qui, comme les autres mineurs LGBTQ , pourraient être victimes de discrimination et de harcèlement en l'absence d'éducation à l'école.

Toutefois, nous devons reconnaître que l'islamophobie est une réalité au Canada , a déclaré M. Rahman.

Ce qui me frappe, c'est que [la MAC ] ne tient pas compte du fait qu'il y a beaucoup de recherches et de preuves qui montrent que les enfants qui commencent à remettre en question leur identité de genre ou leur sexualité souffrent également de discrimination, de harcèlement et d'intimidation à l'école. Cela a motivé de nombreuses politiques éducatives [...] pour que les écoles soient [des] environnements inclusifs pour tous.

CBC a contacté le Conseil national des musulmans canadiens pour connaître sa position sur cette question, mais cet organisme n'a pas répondu à temps pour la publication.

Peur de représailles

Au cours de la dernière décennie, les recherches de M. Rahman ont compris des entretiens avec environ 40 musulmans queer au Canada.

M. Rahman, lui-même homosexuel et musulman, a déclaré que sortir du placard n'est pas vraiment différent pour les musulmans queer que pour n'importe quel autre queer . Cependant, il n'y a pas de discussion publique sur le fait d'être queer dans les communautés musulmanes , a-t-il ajouté.

Lorsque l'homme de l'Ontario qui a parlé à la CBC a révélé son homosexualité à sa famille, de nombreux membres l'ont accepté. Il a déclaré que ses proches l'ont aidé à en apprendre davantage sur sa religion et il a trouvé une belle acceptation au sein de l'islam. Mais d'autres personnes y étaient moins favorables.

J'ai eu des réponses négatives et certains essayaient de me convaincre d'aller en thérapie de conversion , a-t-il dit.

Omar Kinnarath, qui est organisateur communautaire à Winnipeg et ancien candidat au conseil municipal, a déclaré que lorsque son frère a révélé son homosexualité, la famille immédiate l'a soutenu, mais d’autres membres de la communauté musulmane l’ont humilié.

Notre communauté élargie, c'est là que cela devient un problème , a déclaré M. Kinnarath. Ces communautés sont si petites et si soudées que beaucoup de gens ne veulent pas prendre la parole [en faveur des droits LGBTQ ] en raison des répercussions que la prise d’une telle position aura sur leurs propres familles.

M. Rahman a déclaré que bien des musulmans LGBTQ ont peur de sortir du placard parce qu’ils ont peur que leur famille ne subisse des répercussions.

Il y a un véritable désir que [leur orientation sexuelle soit cachée] de la communauté, car cela causerait des problèmes à leur famille , a déclaré M. Rahman.

Extrême droite

Un sondage réalisé par Environics en 2016 a révélé que 36 % de la population musulmane canadienne estime que l'homosexualité devrait être acceptée par la société , contre 80 % dans la population générale au Canada.

Ghada Sasa, musulmane et doctorante à l'Université McMaster à Hamilton, a déclaré que les récentes manifestations auxquelles ont participé des musulmans et les déclarations émises par des leaders musulmans rendent la situation plus dangereuse pour les personnes LGBTQ .

C'était décevant et très triste de voir que des leaders musulmans et des organisations au nom de l'islam perpétuent essentiellement des arguments queerphobes et transphobes qui s'alignent avec l'extrême droite , a déclaré Mme Sasa.

L'homme de l'Ontario affirme que la rhétorique contre l'éducation sexuelle de la part de groupes socialement conservateurs et d'extrême droite a donné à certains leaders musulmans l'espace pour faire de même publiquement.

La pire crainte, et nous l'avons également documentée, c'est que de nombreux jeunes queer s'automutilent parce qu'ils se sentent très isolés , a déclaré M. Rahman.

M. Rahman et l'homme de l'Ontario conseillent aux jeunes musulmans qui se questionnent sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre de rechercher des ressources en ligne spécifiquement pour les personnes LGBTQ musulmanes, ce qui peut les aider à trouver des réseaux de soutien dans leur propre communauté.

Avec les informations de Brishti Basu, de CBC News