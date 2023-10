Il y a de ces experts, l’investisseur François Trahan en tête, qui nous annoncent le pire : une grave récession, une chute des marchés de 35 % d’ici deux ans, notamment. Et il y a beaucoup d’autres économistes qui évoquent un simple atterrissage en douceur, les États-Unis étant même sur le point, selon eux, d’éviter la récession. Qui donc a raison?

Difficile de trancher puisque le contexte économique est particulièrement complexe à décrypter depuis les bouleversements provoqués par la pandémie. Et la plupart des experts se trompent et sous-estiment les incertitudes et l’ampleur des événements imprévus.

Selon Sylvain Leduc, vice-président de la Réserve fédérale de San Francisco, qui était de passage à Zone économie lundi soir, aux États-Unis, il y a eu un très gros changement en termes de perspectives depuis une année. L’économie, on s’en aperçoit, va très bien. L’inflation a diminué de moitié depuis juin 2022. Donc, une amélioration vraiment concrète, sans que ça ait créé de grosses pertes d’emplois aux États-Unis .

Selon lui, l’économie américaine pourrait très bien éviter la récession et, pour reprendre l’expression consacrée, un atterrissage en douceur est le scénario le plus probable. Autrement dit, l’économie ralentit ou, au pire, arrive à un point de stagnation, avec une faible hausse du chômage, l’inflation revient à 2 % et le soleil continue de briller gentiment.

Les marchés sonnent l’alarme

Cependant, les marchés financiers envoient des signaux différents. L’inquiétude est palpable. Les actions sont en baisse depuis la mi-septembre, de 6 à 8 %. Les gains du Dow Jones et du TSX en 2023 ont été complètement effacés. En excluant les sept plus grandes entreprises du S&P 500 (Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Apple et Tesla), la croissance du marché américain est tout simplement nulle.

De plus, les taux obligataires montent. Les taux d’intérêt sur les obligations dont les échéances sont à 10 ou 30 ans sont à leur plus haut niveau depuis 2007 alors que les opérateurs de marché s’attendent à ce que les taux d’intérêt demeurent élevés pendant une plus longue période encore, en raison d’une inflation persistante.

Le taux sur les obligations à 10 ans aux États-Unis est passé de 3,3 à 4,74 % en six mois seulement. Au Canada, il est passé de 2,75 à 4,15 % au cours de la même période. Le taux à 30 ans aux États-Unis a touché 5 % pour la première fois en 16 ans. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, martèle depuis un certain temps qu'il faut se préparer à vivre avec des taux plus élevés plus longtemps.

Quand on regarde les prévisions de la Fed, disait encore Sylvain Leduc lundi, on prévoit peut-être augmenter encore les taux de 25 points de base, peut-être d’ici la fin de l’année, dépendamment des données.

La question principale demeure la forte inflation. Avec une inflation qui n’est pas assez basse et avec des attentes inflationnistes dans les entreprises et chez les particuliers qui demeurent élevées, les banques centrales demeurent ouvertes à l'idée d'augmenter encore leurs taux d’intérêt. C’est vrai aux États-Unis et c’est encore une possibilité du côté canadien.

En laissant entendre que les taux pourraient encore augmenter, les banques centrales cherchent à provoquer un ralentissement plus fort de la demande afin de faire baisser les prix. Mais cela pourrait provoquer une récession qui serait plus profonde, plus longue et plus dure.

Nicolas Vincent, sous-gouverneur de la Banque du Canada, a dit, lors d’une conférence à Montréal mardi, que les entreprises ont d’ailleurs une part de responsabilité à l'égard de l'inflation en haussant leurs prix plus souvent qu'auparavant. Il y a un risque de cercle vicieux si tous les maillons de la chaîne de production s'influencent entre eux et continuent de mettre de la pression les uns sur les autres.

Les attentes autoréalisatrices

Donc, le problème fondamental est la possibilité d’assister à un désancrage des attentes inflationnistes. Autrement dit, si vous vous attendez à des prix élevés, les entreprises offrent des prix élevés, puisque la demande demeure au rendez-vous. L’anticipation de prix élevés alimente l’inflation. Cette inflation autoréalisatrice nourrit ainsi une forme de spirale inflationniste, dont il devient difficile de se sortir.

Dans les circonstances, avec une inflation qui ne revient pas à 2 %, il ne faudrait pas se surprendre qu’on puisse avoir d’autres hausses du taux directeur au Canada, même si l’économie ralentit , nous disait l’économiste et sénateur indépendant Clément Gignac, mardi soir, à Zone économie.

Rien de rassurant, sachant que presque tous les emprunteurs devront renouveler leur entente hypothécaire d’ici 2026 au Canada. Comme l’expliquait cette semaine le professeur Paul Beaudry, ex-sous gouverneur de la Banque du Canada, les ménages doivent se préparer à un ajustement financier important alors que les taux d’intérêt fixes et variables seront plus élevés qu’attendu.

Les économistes, qui prévoyaient des baisses de taux à la fin de 2023, reportent maintenant leurs prévisions plus loin en 2024. Certains semblent penser qu’il faudrait même attendre 2025.

Hausse des inégalités

Le problème avec les hausses de taux de la Banque du Canada, c’est que cela entraîne une montée des inégalités au pays.

Selon Statistique Canada, au deuxième trimestre de 2023, les ménages qui font partie des 40 % les moins riches ont vu la valeur nette de leurs actifs baisser de 1,3 %. Pendant ce temps, les 20 % les plus riches ont vu la valeur nette des leurs augmenter de 2,7 %. L’écart entre les plus riches et les moins nantis a augmenté de 0,6 %, une des croissances les plus marquées de l’histoire.

Plusieurs des ménages les plus riches n’ont plus ou n’ont jamais eu d’hypothèque. La hausse des taux ne les affecte pas. Les ménages âgés de 35 à 55 ans sont les plus touchés, en retour, alors que leur endettement augmente rapidement.

Plusieurs incertitudes…

À tout cela s’ajoute une série d’incertitudes qui pourraient faire chavirer l’économie :

L’incertitude politique sur le financement des activités de l’État par le Congrès américain ne va que grandir dans les prochaines semaines, à 13 mois de l’élection présidentielle. Le républicain Kevin McCarthy, le président déchu de la Chambre des représentants, a travaillé à trouver une entente pour permettre la poursuite du financement des activités de l’État. Sa destitution crée de l’incertitude pour la suite des choses au Congrès.

Une grève possiblement longue dans le secteur de l’automobile est toujours une possibilité. Les travailleurs sont de plus en plus nombreux à être en grève et ils ont l’appui du président des États-Unis, Joe Biden.

Un prix du pétrole qui pourrait atteindre 100 $ le baril semble possible dans les prochaines semaines alors que les Russes et les Saoudiens baissent leur production afin de faire pression à la hausse sur les prix. La hausse du prix du pétrole est nécessairement inflationniste.

Le ralentissement de la Chine est en cours et va se poursuivre.

La baisse de l’épargne des citoyens et la chute de confiance des consommateurs pourraient entraîner un ralentissement de la consommation.

Alors il n’est pas clair que le taux d’inflation pourra revenir rapidement à 2 %. Et il n’est pas clair non plus, dans les circonstances, que les banques centrales vont cesser d’augmenter leurs taux.

Nous entrons dans une zone complexe où l’économie ralentit, où l’inflation demeure élevée et où les ménages commencent à ressentir sérieusement les effets des hausses de taux depuis un an et demi. Cela fait en sorte que l’atterrissage économique en cours pourrait être pas mal plus difficile qu’espéré.