Selon des données publiées par le bureau du Coroner en chef de l’Ontario, entre 2018 et 2022, les régions de Sudbury et de l'île Manitoulin ont recensé en moyenne 17,4 morts par suicide pour 100 000 habitants annuellement.

Ce nombre s’élève à 18,9 à l’échelle du Nord-Est de l'Ontario, contre 11,4 morts pour 100 000 habitants par année à l’échelle provinciale.

Santé publique Sudbury et les districts indique que les hommes sont plus susceptibles de mourir par suicide que les femmes.

Le bureau de santé publique indique aussi que le taux de suicide le plus élevé était chez les personnes de 20 à 44 ans.

Erin Ballantyne, infirmière-hygiéniste pour Santé publique Sudbury et districts au sein de l’équipe de santé mentale et de toxicomanie, explique que l’isolement social, la difficulté et la lenteur pour obtenir des soins en santé mentale et en toxicomanie font partie des causes de ces données qu'elle qualifie d'alarmantes .

Nous constatons une augmentation des inégalités en matière de santé dans le Nord de l’Ontario pour des groupes particuliers comme notre communauté LGBTQ+, les peuples autochtones et les nouveaux arrivants , soutient Mme Ballantyne.

Selon l’infirmière, ces groupes risquent fortement d’avoir des problèmes de santé mentale, ce qui augmente les risques de décès par suicide.

Faire preuve de compassion

Mark Fraser, directeur général de l'organisme Boussole et coprésident du Réseau de prévention au suicide de Sudbury, suggère que la collaboration entre tous les intervenants du secteur est nécessaire pour aider à réduire ces chiffres.

Que vous soyez un parent, une aide-soignante, un enseignant, un clinicien, un médecin, un avocat, un entraîneur, il faut que chacun d’entre nous réduise le taux de suicide dans le Nord.

Selon M. Fraser, lorsqu’il y a un décès par suicide dans la région, ça peut pousser d'autres personnes à imiter le geste, ce qui justifie les opérations de prévention, d’intervention et d’accompagnement.

Si vous ou une personne que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide : Parlons de Suicide Canada : 1-833-456-4566 (téléphone) ou par texto au 45645 entre 16 heures et minuit.

Jeunesse, J’écoute : (Nouvelle fenêtre) 1-800-668-6868 (téléphone), ils offrent également des sessions de thérapie sur leur site internet.

1-800-668-6868 (téléphone), ils offrent également des sessions de thérapie sur leur site internet. Vous pouvez également composer le 705-675-4760 pour parler directement à un intervenant, ou vous rendre sur le site calmerlacrise.ca (Nouvelle fenêtre)

Pendant les interventions, les citoyens peuvent partager leurs propres expériences de suicide, qu’il s’agisse de luttes personnelles ou de vivre avec quelqu’un qui a tenté de le faire, ce qui peut aider à atténuer une partie du stigma qui entoure la conversation.

La stigmatisation est un obstacle majeur pour aider. Changer le discours autour du suicide par la promotion de l’espoir peut créer une communauté plus compatissante où les personnes dans le besoin se sentent plus à l’aise et se manifestent , indique le coprésident du Réseau de prévention du suicide de Sudbury.

