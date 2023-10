Avec le vidéoclip de Facile, Les Louanges met le point final à Crash

Vincent Roberge, alias Les Louanges, clôt l’aventure de son deuxième opus Crash avec un dernier clip poignant pour la chanson Facile. La pièce qui nomme les déboires entourant une rupture amoureuse est devenue l’une des préférées du public. La réalisatrice Soleil Denault signe le clip qui met en scène le musicien et chanteur, le visage maquillé par la peine.

Le vidéoclip oppose la joie et la peine. Une rupture dans un restaurant tient lieu d’amorce, puis Les Louanges se métamorphose en clown triste, amusant les foules avec ses histoires de cœur.

Les images tournées en studio sont entrecoupées de scènes réelles, captées en spectacle lors des Francos de Montréal. Musicalement, la raison [de ce contraste] est très simple : selon les accords de synthé, ça devrait être une chanson happy, lance Vincent Roberge en entrevue avec Radio-Canada. Mais ce que je raconte est mon histoire d’amour triste.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

C’est avec Soleil Denault qu’il raconte Facile, elle qui avait également réalisé les clips de Pigeons et Chaussée. Crash est intimement lié à Soleil. J’ai rarement eu une collaboration artistique aussi intense avec quelqu’un par rapport au visuel. Je termine en beauté avec elle.

Publicité

Comme la réalisatrice voulait conserver l’intensité de l’extrait des Francos qui figure dans la vidéo, elle a reproduit des éclairages de scène en studio afin de créer une continuité entre tous les morceaux du casse-tête.

Il était capital pour elle de souligner que même si Les Louanges est sympathique, accessible et présent pour ses fans, il retourne néanmoins à une vie simple une fois le concert terminé.

Il ne faut pas oublier que tu as devant toi une foule qui chante ton break-up à tue-tête, que tu es grandiose avec tes grands gestes et ta chevelure colorée, explique-t-elle. Et ensuite, tu reviens à ta vulnérabilité. Même si tu te déhanchais quelques heures avant, tu es seul dans ton appartement.

Ouvrir en mode plein écran Les Louanges aux Francos de Montréal en juin 2023, pratiquement aspiré par la foule. Photo : Page Facebook de Les Louanges

Elle bâtit ainsi un parallèle clair entre la personnalité publique que représente Les Louanges et sa solitude à certains moments. On le voit autant sur scène, au sommet de son art, que dans des espaces vastes où il semble se perdre.

La réalisation met en évidence le vide autour de l'artiste quand il est dans une foule. On avait l’idée du clown triste depuis longtemps. On aimait l’idée de l’alter ego, d’une personne qui vit une histoire, mais qui laisse aussi cette histoire appartenir aux autres, à son public.

Ce n’était pas un album triste mais ça a été récupéré et vu ainsi dans les émissions, les médias. On me parle beaucoup de ma tristesse. Par contre, quand on regarde l’album dans son ensemble, c’est vraiment une suite d’histoires plutôt lumineuses.

Facile, une chanson populaire

Je suis content que le clip de Facile arrive à la fin de l’histoire parce que, chronologiquement, les premières notes que j’ai composées pour l’album étaient celles qui précèdent le refrain, dit-il en riant. C’était en mars 2020. On revenait de France et avec les musiciens, on craignait d’être les patients zéros [de la COVID-19].

Publicité

Dans l’anxiété généralisée du début de pandémie, il s’est dit qu’il n’avait rien à écrire sur ces notes, du moins pour le moment.

Évidemment, le temps a fait son œuvre et la peine liée à cette chanson n’est plus aussi vive, ce qui fait en sorte que le plaisir de la jouer est d’autant plus sincère aujourd’hui. Le musicien souligne également la façon très organique dont la chanson a fait son chemin.

Ça a été beau de voir comment la chanson s’est développée juste par le fait d'exister. On ne l’a pas poussée plus que les autres et c’est comme ça que ça devrait fonctionner, la musique. Pas avec 3000 tactiques marketing.

Ouvrir en mode plein écran Vincent Roberge, alias Les Louanges, dans le vidéoclip de «Facile», signé Soleil Denault Photo : Bonsound / Emilie Aszalos

Pour Vincent, l’extrait des Francos que l’on peut voir au cœur du vidéoclip démontre l'attachement du public pour la chanson. Ce show-là, c’était la grande victoire, assure-t-il. J’ai vu tous les types de personnes qui ne sont vraiment pas du genre à parler de leurs émotions, venir me voir et me dire qu’ils s’étaient fait laisser et que ma toune les avait fait brailler.

Mon public a changé. Les jeunes qui vivent de grandes émotions les ont vécues à travers ma musique.

Le pari de Vincent Roberge avec son deuxième album était de rejoindre les gens avec des textes purs. Je voulais des phrases qu’on peut dire à voix haute ou dans un texto. Et je te le confirme : aucune quantité de streams ne pourra remplacer l’impression d'avoir fait œuvre utile.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

L’au revoir

Le vidéoclip de Facile met un terme aux activités entourant le second album des Louanges, sorti en janvier 2022, une fin qui fait du bien, selon le principal intéressé, après 80 spectacles des deux côtés de l’Atlantique.

«Je suis content que ça finisse. Je n’ai jamais eu le temps de finir un processus parce que la dernière fois [pendant la tournée du premier album La nuit est une panthère], je pensais plus à la fin du monde à cause de la COVID. On n’a pas pu finir officiellement la tournée.

De son côté, Soleil garde comme seul regret le fait de ne pas avoir pu faire exploser une voiture dans le clip de Chaussée : Je niaise, mais ça nous tentait vraiment, des explosions! Probablement la prochaine fois. Je travaillerais à nouveau avec Vincent n’importe quand.

Un troisième album figure déjà parmi les réflexions des Louanges et les prochains mois permettront à ses idées de se développer. J’aime organiser ma vie comme une pièce de théâtre. C’est important de dire bonjour et au revoir et c’est fait. Je vais pouvoir passer à une autre étape durant laquelle je veux moins me situer dans le journal intime de Vincent , illustre-t-il.