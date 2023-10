Chasser le chevreuil à vélo, est-ce possible ? C’est ce que tentera de découvrir le Septilien Keven Richard à la fin du mois d’octobre. Il partira chasser sur l’île d’Anticosti avec sa bicyclette spécialement conçue pour l’occasion.

C’était rare qu’on voyait des chevreuils, ils nous entendaient de loin , témoigne Keven Richard. En troquant le véhicule tout-terrain pour le vélo, le chasseur réinvente la méthode habituelle. On a trouvé que c’était quand même une bonne idée. On a décidé de le mettre à l’essai cette année , raconte-t-il.

Mais avant de partir en forêt, un défi logistique s’impose : celui de créer une bicyclette tout-terrain. Chaque pièce doit être adaptée pour ce périple, c’est pourquoi Keven Richard a fait appel à son acolyte Dominic Leblanc.

On a trouvé un vélo qui pouvait accueillir le gros moteur, la grosse batterie. On est vraiment allé dans cette optique-là pour aller chercher le maximum de puissance et le maximum d’autonomie possible , explique le gérant d’une boutique spécialisée à Sept-Îles, Dominic Leblanc.

Le gérant d'un magasin spécialisé, Dominic Leblanc, a aidé Kevin Richard à modifier son vélo pour l'adapter à la chasse.

Parce que sur l’île d’Anticosti, ce n’est pas un petit terrain de jeu !

Le vélo permettra au chasseur de tirer plus de 270 kilos avec son moteur d’une puissance de 1500 watts. C’est ce qui va lui permettre d’aller presque où il veut en hors route et, d’éventuellement, tirer un chevreuil pour le sortir du bois avec le vélo , assure le mécanicien de vélos.

L’aventure une fois sur l’île

Dans les prochaines semaines, Keven Richard prendra le bateau jusqu’à l’île d’Anticosti aux côtés de son vélo. Il sera donc seul pour chasser. C’est solitaire. On ne va pas être trois dans le pickup, ça va être tout seul sur mon vélo , expose le cycliste.

Keven Richard a investi environ 4000 dollars pour son vélo qui détient un moteur électrique de 1500 watts.

S’il y a quelque chose, les gens vont savoir qu’à telle heure, venez voir si je suis là, parce que si je n’ai pas réussi comme je pensais à mettre le chevreuil [sur le support], on va devoir le mettre dans le pickup , explique Keven Richard qui doit penser à toute la logistique que cet exercice impose.

Pour l’an prochain, celui-ci envisage d’installer une remorque à l’arrière du vélo pour y ramener sa proie. Pour l’instant, Keven Richard compte sur le porte-bagages installé sur la roue arrière.

Il a bon espoir de relever son défi haut la main, lui qui s’est inspiré de cette pratique de plus en plus répandue aux États-Unis.

D'après le reportage de Renaud Chicoine-McKenzie.