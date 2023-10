Le retour du troisième lien pourrait ralentir le tramway, craint Marchand

L’éternelle remise en question du gouvernement Legault au sujet du troisième lien pourrait ralentir le développement d’autres projets à Québec, craint le maire Bruno Marchand. Il invite le premier ministre à ne pas retourner à la case départ.

Je suis inquiet qu'on retourne en arrière, qu'on retourne en réflexion , a admis le maire de Québec lors d’une conférence de presse.

Après la cuisante défaite de la CAQ dans Jean-Talon, le premier ministre François Legault a évoqué l’idée de lancer des consultations publiques au sujet d’un troisième lien Québec-Lévis.

Or, la relance de la réflexion du gouvernement a un coût pour la ville de Québec, martèle le maire Marchand. D’autres projets risquent de dégringoler dans la liste des priorités. Il cite en exemple l'annulation de l’annonce de la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain, qui devait avoir lieu vendredi.

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Julien, avait l'intention d'aller de l'avant. Évidemment [...] on risque de devoir attendre la fin de la réflexion sur le troisième lien.

Le tramway et la transformation de l’autoroute Dufferin en boulevard urbain pourraient aussi en pâtir.

Est-ce que ça veut dire que ce temps-là nous ramène en arrière sur des dossiers fort importants pour la ville de Québec? On espère que non.

Le maire n’est pas le seul à craindre l’impact des sempiternelles remises en question du gouvernement sur l’avancement du projet de tramway. La classe économique s’inquiète elle aussi.

Pas de tramway à Québec, n’oubliez pas que l'économie, c'est bien de valeur, elle va se mettre à tourner en rond , prévient le président de la Corporation des parcs industriels du Québec, Pierre Dolbec.

Pierre Dolbec croit que les tergiversations autour du troisième lien entachent la réputation de François Legault.

L’homme d’affaires croit d’ailleurs que le gouvernement s’est déjà assez traîné les pieds dans le dossier. Il le tient responsable des dépassements de coûts du projet. Des retards supplémentaires seraient inacceptables à ses yeux.

Si [François Legault] s'en va sur le tramway, je suis convaincu qu'il y a un paquet d'organisations qui vont leur rentrer dans le corps. Moi le premier.

Luc Provençal rêve d’un pont… sans le nommer

Si François Legault évoque des consultations publiques pour déterminer la forme du projet, le député de Beauce-Nord, lui, a déjà une vision claire de ce qu’il veut. Luc Provençal affirme œuvrer de concert avec les élus locaux depuis l’abandon du tunnel autoroutier en avril. En Nouvelle-Beauce, où Luc Provençal a été élu in extremis en 2022, l’appui à un troisième lien est toujours fort.

Moi, je continue à dire que ça nous prend un nouveau lien routier où le trafic lourd va pouvoir circuler et, possiblement, si on est capables, de s'assurer que les matières dangereuses vont pouvoir circuler , a-t-il affirmé dans les couloirs de l’Assemblée nationale jeudi.

Je ne dirai pas le mot ‘'pont’’! , a-t-il ajouté, tout en confirmant aux journalistes qu’un tunnel est irréconciliable avec sa vision du projet.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, n'a pas abandonné l'idée de construire un pont entre Québec et Lévis.

La députée de Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron, croit elle aussi que ça prend un grand projet pour le grand Québec . Est-ce que ça doit forcément être un troisième lien?

Ça peut être autre chose. C’est ça l’idée de réfléchir , a-t-elle répondu.

Bruno Marchand n’a pas pu s’empêcher de rétorquer que ce projet existe déjà : c’est le tramway de Québec.

Il y en a un grand projet, et on a besoin que le gouvernement le soutienne et le réalise.

L’île d’Orléans n’y croit pas

Le retour de l’idée d’un pont a fait sourciller les maires de l’île d’Orléans. Très impopulaire parmi les insulaires, l’option d’un lien autoroutier traversant l’île a longtemps été débattue, avant d’être finalement écartée.

On a trouvé ça un peu drôle qu’il change d’idée à tout bout de champ. On a trouvé ça un peu farfelu! On n’y croit vraiment pas , affirme le maire de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, Jean-Pierre Turcotte.

Plusieurs élus contactés par Radio-Canada n’ont pas voulu commenter la récente volte-face du gouvernement, mais ont mentionné ne pas croire au sérieux de la démarche.