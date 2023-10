Depuis le 12 septembre, tous les joueurs de hockey mineur doivent arriver à l'aréna vêtus d’un « vêtement de base », ou se changer dans un lieu privé. De nouvelles règles qui posent des défis logistiques pour les gestionnaires.

Exiger que les joueurs des équipes de hockey mineur se changent dans un cubicule fermé plutôt qu'à la vue de tous peut paraître simple comme demande. Pourtant, les choses ne sont pas si simples, selon de nombreux gestionnaires au pays. Hockey Canada recommande aussi le port du maillot dans les douches communes.

En Estrie, Hockey Sherbrooke se montre sceptique quant à l’application de cette nouvelle politique. Dans la configuration actuelle, c’est difficilement applicable , lance d’emblée le directeur général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Dion, directeur général de Hockey Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Ce dernier se questionne d’ailleurs du moment choisi pour mettre cette directive en place. On comprend bien l’idée de cette politique. Par contre, la problématique qu’on va avoir c’est dans son application. On l’a appris hier dans les médias et maintenant, on va voir comment mettre ça en place , poursuit-il.

Ça va être compliqué

Ici, à l’aréna GM Thibault, on a 14 chambres pour se changer. Ça va quand même bien. Mais dans les arénas à quatre chambres, ça va être compliqué. Surtout qu’on est souvent à 18 dans une équipe , lance Stéphane Dion.

Penser qu’on va pouvoir utiliser un cubicule à tour de rôle dans les chambres pour se changer, prendre sa douche et s’habiller en 30 minutes, ça va être un défi important.

Robert Legault, coordonnateur du Complexe sportif Thibault GM, à Sherbrooke, abonde dans le même sens. Ce qui ne sera pas évident, c’est lors des fins de semaine quand les matchs seront cordés serrés qu'il va falloir faire preuve d’imagination pour faire rouler les vestiaires , souligne-t-il.

Les entraîneurs de Sherbrooke seront rencontrés

Dès la semaine prochaine, Hockey Sherbrooke rencontrera les entraîneurs des équipes concernées par cette nouvelle directive et leur faire connaître le plan d’action pour la saison 2023-2024.

C’est déjà une difficulté pour que les équipes féminines et les équipes masculines ne croisent pas dans les vestiaires, alors que les douches sont communicantes. Le maillot dans les douches, ça accentue la difficulté.

Stéphane Dion pense que les Villes, les propriétaires et les gestionnaires des arénas n’auront pas le choix d’intervenir.

Contactée par Radio-Canada Estrie, la Ville de Sherbrooke dit avoir pris connaissance des nouvelles exigences et qu’elle aura des discussions avec les organisations concernées par ce changement .

Avec les informations de Thomas Deshaies