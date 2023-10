L'Ontario a suspendu la création de nouveaux sites de consommation supervisée et de traitement pendant qu'un examen de tous les sites est en cours, a déclaré mercredi le ministre associé de la Santé mentale et lutte contre les dépendances de la province.

La sécurité publique est une priorité pour nous, et nous devons nous assurer que tout ce que nous faisons est calculé de manière à garantir que personne ne sera lésé du fait de l'ouverture et du fonctionnement des sites , a-t-il ajouté.

Et je pense que nous le faisons de la manière appropriée, c'est-à-dire en l'étudiant et en demandant à des experts de revenir et de nous faire des recommandations que nous mettrons en œuvre.

La province a lancé un examen des incidents critiques cet été après que Karolina Huebner-Makurat, une mère de deux enfants de 44 ans, a été tuée par une balle perdue près d'un site de consommation dans l'est de Toronto à la suite d'une altercation physique entre trois hommes.

Plus tôt jeudi, des Torontois membres d’un comité créé en réponse à la mort de Mme Huebner-Makurat ont remis leur démission en bloc afin de dénoncer l'incapacité du comité à résoudre des enjeux de sécurité soulevés par la communauté.

De plus, le ministre adjoint, Michael Tibollo, a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de fermer les sites qui sont déjà ouverts.

Démission

Des résidents du quartier Leslieville, à Toronto, ont démissionné d’un comité créé dans la foulée de la mort d’une femme tuée près d’un site de consommation supervisée, dénonçant son incapacité à résoudre des enjeux de sécurité soulevés par des membres de la communauté.

Le groupe de sept démissionnaires, qui a depuis formé son propre comité, réclame la relocalisation du site de consommation supervisée du Centre de santé communautaire de Riverdale-Sud, près duquel Karolina Huebner-Makurat est décédée en juillet.

Ils ont fait part de leurs demandes dans une lettre au premier ministre Doug Ford et à sa ministre de la Santé, Sylvia Jones. Dans un communiqué, la porte-parole de la ministre a rappelé que la province a amorcé une révision de tous les sites de consommation supervisée de la province et qu’elle explorait toutes les options pour assurer la sécurité des communautés .

On ne veut pas voir le centre fermer, mais il ne peut pas être si proche des écoles et des garderies , affirme en entrevue Ashley Kea, qui fait partie du groupe de démissionnaires. Une boutique de cannabis ne pourrait être située à moins de 150 mètres d’une école, contrairement au site de consommation supervisée peut l’être, déplorent les résidents dans la lettre.

Ouvrir en mode plein écran Ashley Kea affirme que ses enfants ont trouvé un sachet de fentanyl au sol, près de la maison. Photo : Radio-Canada / Ashley Kea

Récemment, Ashley Kea confie que ses enfants ont même trouvé un sachet de fentanyl dans une ruelle où ils jouent souvent avec leurs amis. Lorsque j’ai découvert ce que c’était, j’ai eu peur : j’aurais pu mourir devant mes enfants ou ils auraient pu mourir , dit la mère de famille.

Le comité dont elle faisait partie évoquait des enjeux plus larges sur la réduction des méfaits au lieu d’enjeux locaux, comme la présence d’aiguilles dans les rues , dit-elle.

Un comité inadéquat

Le conseil d’administration du centre de santé communautaire situé au coin de la rue Queen Est et de l’avenue Carlaw, qui offre une vingtaine de programmes de santé, dont le site de consommation supervisée, a formé le comité de sécurité après la mort de Karolina Hueber-Makurat.

Les sept démissionnaires espéraient que le comité réponde aux inquiétudes des membres de la communauté et améliore la sécurité dans le quartier. Malheureusement, au fil des rencontres, nous avons constaté que le comité contrôlé par le conseil d’administration refusait de reconnaître l’enjeu principal pour la communauté : l’emplacement du site , lit-on dans la lettre.

Le comité a discuté longuement d’enjeux qui n’étaient pas liés à la sécurité [dans le quartier] et minimisait régulièrement les inquiétudes par rapport à l’emplacement.

D’après la lettre du groupe, le comité de sécurité du centre de santé communautaire avait 27 membres au départ, mais il n’en reste que 15 maintenant, dont quatre membres du conseil d’administration du centre. Le comité, dit, le groupe de résidents, ne cherche qu’à conserver le statu quo .

Dans un courriel, Emily Hill, la présidente intérimaire du Centre de santé communautaire de Riverdale-Sud et l’une des membres du comité de sécurité, s’est dite déçue que certaines personnes aient choisi de quitter le comité avant que ses recommandations ne soient finalisées .

La mairesse de Toronto Olivia Chow, pour sa part, a noté jeudi que la Ville de Toronto avait travaillé de près avec l’administration du centre de santé communautaire et son conseil d’administration pour s’assurer que les résidents du quartier se sentent en sécurité.

Interrogée au sujet des commentaires d’Olivia Chow, Ashley Kea répond toutefois que la mairesse est invisible .

Pas l'intention de fermer les sites

M. Tibollo a déclaré que la province n'envisageait de fermer aucun des 17 sites de consommation et de traitement supervisés de l'Ontario.

Je ne pense pas que ce soit une des options, ce n'est pas ce que nous envisageons , a déclaré M. Tibollo. Nous savons qu'ils en retirent certains avantages parce que nous avons vu les résultats.

Il a déclaré que la province tente de créer un système offrant un accès facile à toute personne souhaitant obtenir de l'aide, tout en respectant la sécurité publique.

M. Tibollo a ajouté qu'il attend toujours de recevoir les recommandations de l'examen. Les recommandations, telles que je les comprends, seront basées sur l'établissement de la manière dont nous pouvons améliorer les relations entre les communautés où elles se trouvent et les personnes qui ont besoin de ces endroits , a-t-il déclaré.

M. Tibollo a déclaré que la province étudiait des idées telles que l'ajout d'une sécurité supplémentaire sur les sites et d'un plus grand nombre de travailleurs de la santé, et qu'elle examinait également les heures d'ouverture de ces sites.

Quand vous regardez les sites de consommation et de traitement et que vous voyez quand les gens meurent de surdoses, il y a beaucoup de gens qui meurent encore seuls et ils meurent seuls dans leur lit la nuit , a déclaré M. Tibollo.

Nous n'avons pas de sites de consommation et de traitement ouverts la nuit, alors que pouvons-nous faire de plus en tant que gouvernement pour élargir les soutiens?

